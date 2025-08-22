रैम्प पर वॉक करते वक्त मॉडल्स अक्सर करती हैं ये 5 गलतियां, सारी मेहनत पर फिर जाता है पानी
रैम्प पर वॉक करते वक्त मॉडल्स अक्सर करती हैं ये 5 गलतियां, सारी मेहनत पर फिर जाता है पानी

रैम्प वॉक सिर्फ चलने का नाम नहीं है, बल्कि यह स्टाइल, कॉन्फिडेंस और प्रेज़ेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. गलत पोस्चर, बिना एक्सप्रेशन चेहरा या आउटफिट को न संभाल पाना मॉडल की मेहनत पर पानी फेर सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:48 AM IST
रैम्प पर वॉक करते वक्त मॉडल्स अक्सर करती हैं ये 5 गलतियां, सारी मेहनत पर फिर जाता है पानी

Mistakes While Walking On The Ramp: फैशन शो की की चकाचौंध और अट्रैक्टिव रैम्प वॉक पर ही टिका होता है. हर मॉडल चाहती है कि वो स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक करे ताकि ऑडिएंस और डिजाइनर्स दोनों ही इम्प्रेल हो जाएं. लेकिन कई बार जल्दबाजी या एक्सपीरिएंस की कमी के कारण मॉडल्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जो उनके पूरे लुक और प्रेजेंस को बिगाड़ देती हैं. आइए जानते हैं वे 5 आम गलतियां, जिन्हें रैम्प पर वॉक करते वक्त मॉडल्स को अवॉयड करना चाहिए.

कैटवॉक के दौरान होने वाली गलतियां

1. गलत पोश्चर रखना

रैम्प पर चलते समय सबसे अहम है सही पोश्चर. कई बार मॉडल्स झुकी हुई कमर, नीचे झुका चेहरा या ढीली चाल के साथ वॉक करती हैं. इससे न सिर्फ कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है बल्कि आउटफिट की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है. सही पोस्चर यानी सीधी कमर, उठी हुई ठोड़ी और रिलैक्स्ड कंधे ही रैम्प वॉक को परफेक्ट बनाते हैं.

2. चेहरे पर एक्सप्रेशन न होना
कई मॉडल्स इतनी ज्यादा वॉक पर ध्यान देती हैं कि चेहरे पर एक्सप्रेशन ही भूल जाती हैं. बिना भाव वाला चेहरा रैम्प पर नीरस लगता है. ऑडिएंस से कनेक्ट करने के लिए हल्की स्माइल या कॉन्फिडेंट लुक बनाए रखना जरूरी है.

3. आउटफिट और फुटवियर को न संभाल पाना
हाई हील्स या हेवी आउटफिट पहनकर रैम्प पर वॉक करना आसान नहीं होता. कई बार मॉडल्स आउटफिट को ठीक से संभाल नहीं पातीं या हील्स में संतुलन बिगड़ जाता है. इससे उनकी चाल डगमगाने लगती है और पूरा लुक खराब हो जाता है. सही प्रैक्टिस और आउटफिट की समझ से इस गलती से बचा जा सकता है.

4. रैम्प पर जल्दी या बहुत धीरे चलना
स्पीड रैम्प वॉक का सबसे अहम हिस्सा है. कई मॉडल्स घबराहट में बहुत तेज चल देती हैं, जबकि कुछ बेहद धीरे. दोनों ही स्थिति में ड्रेस का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता. आइडियल वॉक वही है जो बैलेंस्ड और रिदमिक लगे.

5. हाथों और बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल न होना
कई बार मॉडल्स वॉक करते समय हाथों को ज्यादा हिलाती हैं या शरीर को अननेचुरल तरीके से मूव करती हैं. इससे चाल डिस्टर्ब लगती है. रैम्प पर हाथों को नैचुरल फ्लो में रखना और बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

