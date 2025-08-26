R अक्षर से रखना है बेटे का नाम, देखें मॉडर्न नाम की लिस्ट

आजकल के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम बेहद यूनिक और मॉडर्न हो. अगर आपको अपने बेटे का नाम आर R अक्षर से रखना है तो हम आपके लिए मॉडर्न और यूनिक नाम लेकर आए हैं. आप अपने बेटे के लिए यूनिक और सुंदर नाम देख सकते हैं.

R अक्षर के नाम

रयांश

इन दिनों रायांश नाम काफी ट्रेंड में है. यह नाम काफी यूनिक और मॉर्डन हैं. रायांश नाम का अर्थ प्रकाश की किरण और भगवान विष्णु का अंश माना गया है.

रुद्रांश

रुद्रांश भगवान शिव का नाम है. इस नाम का अर्थ है कि भगवान शिव का अंश. आप अगर शिव भक्त है तो अपने बेटे का नाम रुद्रांश रख सकते हैं. रुद्रांश नाम मॉर्डन और नया भी है.

रक्षित

आप अपने बेटे के लिए कोई नया नाम देख रहे हैं तो आप बेटे का नाम रक्षित रख सकते हैं. रक्षित नाम का अर्थ रक्षा करने वाला होता है.

राहिल

राहिल नाम का अर्थ सच्चा और मार्गदर्शक होता है. राहिल छोटा और प्यारा नाम है. आप बेटे का नाम राहिल रख सकते हैं.

रुद्र

अगर आप बेटे का छोटा नाम रखना चाहते हैं तो आप बेटे का नाम रुद्र रख सकते हैं. रुद्र भगवान शिव का नाम है.

रिशान

रिशान नाम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ आदमी है. रिशान छोटा और प्यारा नाम है. आप अपने बेटे का नाम रिशान रख सकते हैं.

रिवान्श

रिवान्श नाम का अर्थ पवित्र आत्मा का अंश है. आप अपने बेटे का नाम रिवान्श रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Baby Girl Names: आजकल चलन में हैं ये 10 मॉडर्न नाम, घर आता है गुड लक