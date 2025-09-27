Advertisement
मेकअप से पहले फेस मॉइस्चराइज करते वक्त न करें ऐसी गलतियां, अजीब दिखेगा चेहरा

Moisturizer: परफेक्ट मेकअप के लिए सही स्किन प्रेप बेहद जरूरी है. अगर आप मॉइस्चराइजर लगाने में ये आम गलतियां कर रहे हैं, तो चेहरा ऑयली, पैची या केकी दिख सकता है. 

Sep 27, 2025, 07:45 AM IST
मेकअप से पहले फेस मॉइस्चराइज करते वक्त न करें ऐसी गलतियां, अजीब दिखेगा चेहरा

Makeup Mistakes: मेकअप को परफेक्ट लुक देने के लिए सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही जरूरी नहीं होते, बल्कि स्किन प्रिपरेशन भी उतनी ही अहम होती है. मेकअप से पहले फेस पर मॉइस्चराइजर लगाना सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करता है और मेकअप को स्मूद बेस देता है. लेकिन अगर इस दौरान आप छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, तो पूरा लुक बिगड़ सकता है. आइए जानते हैं कि फेस मॉइस्चराइजर लगाते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए.

1. जरूरत से ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना
अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन ज्यादा ग्लो करेगी. जबकि हकीकत इसके उलट है. ज्यादा क्वांटिटी में क्रीम लगाने से चेहरा ऑयली हो जाता है और फाउंडेशन ठीक से सेट नहीं हो पाता. इसका असर ये होता है कि मेकअप पैची और अनइवेन दिखता है.

2. गलत मॉइस्चराइजर का चुनाव
हर स्किन टाइप अलग होती है. अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप हैवी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो मेकअप जल्दी पिघलने लगेगा. वहीं ड्राई स्किन पर लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने से हाइड्रेशन कम मिलेगा. इसलिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही मॉइस्चराइजर चुनें.

3. मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद मेकअप करना
ये एक बड़ी गलती है. जब आप क्रीम या लोशन लगाते हैं, तो स्किन को उसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट देना चाहिए. अगर आप तुरंत फाउंडेशन या कंसीलर लगा लेते हैं, तो बेस अच्छे से बैठ नहीं पाता और चेहरा केकी लगने लगता है.

4. सनस्क्रीन को इग्नोर करना
कई लोग मॉइस्चराइजर तो लगा लेते हैं, लेकिन सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं. मेकअप से पहले SPF लगाना बेहद जरूरी है, खासकर दिन में. इसे नजरअंदाज करने से स्किन डैमेज हो सकती है और मेकअप का ग्लो भी फीका पड़ जाता है.

5. नेक और कान को भूल जाना
मॉइस्चराइजर लगाते समय सिर्फ फेस पर फोकस करना गलत है. अगर आप नेक और कान को छोड़ देंगे, तो मेकअप के बाद स्किन टोन मिसमैच दिखेगा. इससे पूरा लुक इम्बैलेंस लगेगा.

क्या है सही तरीका?

1. स्किन टाइप के मुताबिक हल्का या हैवी मॉइस्चराइजर चुनें.

2. फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं.

3. मेकअप शुरू करने से पहले कुछ मिनट का गैप रखें.

4. हमेशा SPF वाला मॉइस्चराइजर या अलग से सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

