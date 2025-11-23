Advertisement
बुरी आदतें आपको हमेशा के लिए बना सकती है कंगाल; कमाई कितनी भी हो, नहीं बचेगी सैलरी!

Bad Money Habits: कई बार अच्छी सैलरी होने के बाद भी महीने के अंत में पैसे बच नहीं पाते हैं. आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा गया कहा. ऐसे में हम आपको बता दें कि, इसका बड़ा कारण आपकी बुरी आदतें हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:16 AM IST
Money Related Bad Habits: अच्छी सैलरी होने के बाद भी बहुत से लोग महीने के अंत तक पैसों की तंगी झेलने लगते है. आपको बता दें, इसका कारण कम कमाई नहीं होती, बल्कि कुछ गलत आदतें होती हैं. ऐसी आदतें धीरे-धीरे आपकी पूरी कमाई खत्म कर देती हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी आदतें बताएंगे, जिनसे लोग अक्सर अनजान रहते हैं. इन आदतों के कारण लोग जितना भी कमा लें, लेकिन बच नहीं कर पाते.

 

समय पर इन्वेस्ट न शुरू करना
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 'थोड़ा और कमा लूं, फिर इन्वेस्ट शुरू करूंगा.' लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है. देर से इन्वेस्ट शुरू करने पर धन बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और लंबे समय में आपको केवल नुकसान का सामना ही करना पड़ता है. इसके अलावा सोशल मीडिया, दोस्तों या ट्रेंड देखकर गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना जेब खाली कर सकता है. ऐसे में समझदारी यही है कि जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें, छोटे-छोटे इन्वेस्ट करें और जरूरत हो तो फाइनेंशियल सलाह लें.

कर्ज में पड़ना और दूसरों के लोन पर साइन करना
ऑनलाइन शॉपिंग, लाइफस्टाइल मेनटेन करने और दिखावे के चक्कर में कई लोग हाई इंटरेस्ट वाले लोन ले लेते हैं. ऐसे में EMI बढ़ती जाती है और महीने का बजट बिगड़ जाता है. ये बेहद खतरनाक गलती हो सकती है. इसके साथ-साथ किसी और के लोन पर साइन करना भी आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है. अगर साने वाला इंसान लोग चुकाना भूल गया, तो आपको क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा.  

 

क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल
क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ 'मिनिमम ड्यू' भरना सबसे ज्यादा खतरनाक आदत हो सकती है. ये धीरे-धीरे आपके ऊपर भारी ब्याज बना सकता है. मान लें, कि ₹50,000 बकाया है और आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरा, तो 36% ब्याज दर पर यह रकम बढ़ते-बढ़ते कई गुना हो सकती है. इसलिए क्रेडिक का इस्तेमाल तभी करना चाहिए, जब पूरी राशि समय पर आप चुकाने की क्षमता रख सके. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

