प्यार में भी बैकअप जरूरी! जानें कैसे मंकी बैरिंग बदल रहा है आज का डेटिंग कल्चर

Monkey Barring Dating Trend: आज के दौर में प्यार सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि प्लानिंग भी बनता जा रहा है. डेटिंग कल्चर में एक नया ट्रेंड तेजी से चर्चा में है जिसे मंकी बैरिंग कहा जा रहा है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है मंकी बैरिंग.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:27 AM IST
डेटिंग की दुनिया में आए दिन तरह-तरह के ट्रेंड वायरल होते रहते हैं. आजकल एक ट्रेंड काफी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है जिसका नाम है मंकी बैरिंग. मंकी बैरिंग का मतलब है पुराने रिश्ते को पूरी तरह छोड़े बिना नए रिश्ते की पकड़ बना लेना. इसमें प्यार से ज्यादा डर और सिक्योरिटी काम करती है. यही वजह है कि आज का डेटिंग कल्चर धीरे धीरे कमिटमेंट से दूर होता जा रहा है. इसमें लोग एक रिश्ते में रहते हुए भी दूसरे ऑप्शन्स तलाशते रहते हैं ताकि अकेले न रहना पड़े. ये ट्रेंड रिश्तों की परिभाषा को काफी तेजीसे बदल रहा है. आज की डेटिंग में यह ट्रेंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग अकेले रहने से काफी ज्यादा डरते हैं. 

मंकी बैरिंग क्या है
ब्रेकअप का दर्द झेलने की बजाय आजकल लोग पहले ही अपने लिए बैकअप ढूंढ लेते हैं. उन्हें लगता है कि अगर मौजूदा रिश्ता खत्म भी हो गया तो दूसरा सहारा मौजूद रहेगा. मंकी बैरिंग शब्द बंदर की आदत से लिया गया है. जैसे बंदर एक डाल छोड़ने से पहले दूसरी डाल पकड़ लेता है वैसे ही इस ट्रेंड में लोग एक रिश्ते को छोड़े बिना दूसरे रिश्ते की शुरुआत कर देते हैं. बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन लोग अपने लिए नया ऑप्शन तैयार कर लेते हैं. 

मेंटल हेल्थ भी होती है खराब
सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने मंकी बैरिंग को और आसान बना दिया है. हर वक्त नए लोग मिल रहे हैं. चैट करना फ्लर्ट करना और इमोशनल कनेक्शन बनाना अब मुश्किल नहीं है. ऐसे में कई लोग मौजूदा पार्टनर से दूरी बनाए बिना ही नए रिश्ते की नींव रखने लगते हैं. मंकी बैरिंग में सबसे ज्यादा नुकसान भरोसे का होता है. सामने वाला पार्टनर खुद को स्पेशल समझता है जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाता है. जब सच सामने आता है तो रिश्ता टूटने के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है.

मंकी बैरिंग है नुकसानदायक
जो व्यक्ति मंकी बैरिंग करता है वह हमेशा कंफ्यूजन में रहता है. किसे चुने किसे छोड़े ये सोच उसे अंदर से थका देती है. वहीं जिस पार्टनर के साथ ये होता है उसे खुद पर शक होने लगता है. मंकी बैरिंग से लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आज के रिश्तों में प्यार से ज्यादा डर हावी हो रहा है. लेकिन सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब इंसान पूरे दिल से किसी एक को चुनता है. रिश्तों में बैकअप नहीं भरोसा होना चाहिए तभी प्यार टिकता है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

