सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है मोनोक्रोम मेकअप ट्रेंड! जानें क्या है इसकी खासियत

Monochrome Makeup Look: मोनोक्रोम मेकअप का मतलब है पूरे मेकअप लुक में एक ही टोन का इस्तेमाल करना. जैसे बहुत सी महिलाएं न्यूड शेड के आईशैडो, ब्लश और लिपस्टिक की मदद से अपना मेकअप लुक क्रिएट करती हैं. यह ट्रेंड इसलिए खास है क्योंकि यह चेहरे को एक नेचुरल ग्लो देता है और आपको एक सिंपल और सटल लुक भी देता है. इसे कैरी करना भी बेहद ही आसान है.

मोनोक्रोम मेकअप लुक चेहरे पर न केवल सटल और एलिगेंट लगता है बल्कि यह फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही लड़कियों के लिए भी काफी ईजी मेकअप तकनीक है जिसकी मदद से आप एक ग्लैमरस और परफेक्ट लुक पा सकती हैं. आजकल की युवा पीढ़ी के बीच मोनोक्रोम मेकअप काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है जिसकी एक खास वजह है इसकी सरलता.

बेहद आसान

मोनोक्रोम मेकअप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से किया जा सकता है और इसके लिए काफी ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है. सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो और रील के जरिए बहुत से मेकअप आर्टिस्ट मोनोक्रोम मेकअप करना सिखाते हैं. बहुत से ब्यूटी इंफ्लुएंसर अलग-अलग शेड जैसे पिंक, पीच, ब्राउन और रेड टोन में मोनोक्रोम मेकअप लुक्स क्रिएट करते हैं और इन वीडियोज से मेकअप लवर्स को इस नए ट्रेंड के प्रति जागरूक भी करते हैं.

लिप टिंट

आजकल बहुत से ब्यूटी इंफ्लुएंसर केवल एक लिप टिंट की मदद से अपना मोनोक्रोम मेकअप लुक क्रिएट करती हैं. लिप टिंट को आप ब्लश की तरह गालों पर अच्छे से ब्लेंड कर सकती हैं. इसी लिप टिंट की मदद से आप आईशैडो भी लगा सकती हैं. इस तरह के मोनोक्रोम मेकअप लुक्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बीच काफी ज्यादा फेमस हैं जिसकी खास वजह है कि यह काफी बजट फ्रेंडली होते हैं.

सिलेब्रिटीज भी कर रहीं फॉलो

आजकल बॉलीवुड में भी कई सिलेब्रिटीज मोनोक्रोम मेकअप ट्रेंड को फॉलो करती नजर आ रही हैं. रेड कारपेट इवेंट्स हों या फिर अवॉर्ड शोज या कोई सिंपल सी सोशल मीडिया पोस्ट, सिलेब्रिटीज अक्सर तरह-तरह के मोनोक्रोम मेकअप लुक्स अपना रही हैं जिसे देख फैंस भी इसे फॉलो करना काफी पसंद कर रहे हैं.

फ्रेश ग्लो

मोनोक्रोम मेकअप लुक में ज्यादा प्रोडक्ट्स की लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है. इस वजह से स्किन पर ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ते है जिससे चेहरे पर काफी नेचुरल ग्लो आता है और चेहरा काफी फ्रेश नजर आता है.