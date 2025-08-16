मूंग दाल चीला की आसान रेसिपी, हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है ये ग्लूटन फ्री डिश

Moong Dal Chilla Benefits: आज के समय में लोग अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं. इसको लेकर हेल्दी और हल्का खाना खाना पसंद करते हैं. ऐसे में मूंग दाल चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. वहीं ग्लूटेन फ्री होने के कारण, इसे आसानी से पचाया जा सकता है. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण, इसे नाश्ते, लंच या शाम के स्नैक में खाया जा सकता है. इस खबर में हम आप मूंग दाल चीला बनाने का आसान रेसिपी बताएंगे. वहीं इसके फायदों के बारे में भी बताएंगे.

मूंग दाल चीला रेसिपी- सामग्री

मूंग दाल चीले को आप आसान तरीके से बता सकते हैं. इसे बनाने के लिए मूंग दाल, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, नमक, हल्दी, तेल या धी की जरूरत होती है.

कैसे बनाएं मूंग दाल चीला?

इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को 4 से 5 घंटे या रातभर पानी में भिगो दें. इसके बाद भीगी हुई दाल को अदरक और हरी मिर्च के साथ पीसकर मोटा घोल बना लें. इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, प्याज और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. घोल बनने के बाद तवा गर्म करें और इसमें हल्का तेल लगाकर घोल को डालें. इस घोल को गोल आकार में फैला दें. अब धीमी आंच दोनों तरफ से सेंकें, जब तक चीला सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए.

परोसने का तरीका

टेस्ट बढ़ाने के लिए मूंग दाल चीला को आप हरी चटनी, इमली की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं. आप चाहें तो चीले के अंदर पनीर या सब्जियों की स्टफिंग कर सकते हैं और इसे पौष्टिक बना सकते हैं.

मूंग दाल चीला के फायदे

मूंग दाल चीला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जिसके कारण यह डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाता है. वहीं यह लो कैलोरी और ग्लूटेन फ्री डिश है, जो वेट कम करने में आपकी मदद कर सकता है. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण, यह शरीर में एनर्जी और इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. यह बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फायदेमंद है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

