Advertisement
trendingNow13093182
Hindi Newsलाइफस्टाइलकिन लोगों को नहीं खाना चाहिए मोरिंगा पाउडर? भूलकर भी न करें ये गलती, हो सकते हैं ये 3 नुकसान

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए 'मोरिंगा पाउडर'? भूलकर भी न करें ये गलती, हो सकते हैं ये 3 नुकसान

Moringa Powder Side Effects: पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा पाउडर एक बेहतरीन सुपरफूड है, लेकिन ये हर किसी के हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित नहीं होता. ऐसे में इस खबर में हम आपको मोरिंगा पाउडर के नुकसान बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए 'मोरिंगा पाउडर'? भूलकर भी न करें ये गलती, हो सकते हैं ये 3 नुकसान

Moringa Powder Side Effects: आज के समय में मोरिंगा पाउडर को सुपरफूड माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपू मोरिंगा पाउडर में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में कई लोग इसे वेट घटाने, इम्युनिटी बढ़ाने और कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरिंगा पाउडर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. कुछ लोगों के लिए मोरिंगा पाउडर नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन 3 लोगों को इसे खाने से नुकसान हो सकता है.

 

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं
प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं. ऐसे में मोरिंगा पाउडर में पाए जाने वाले तत्व, गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं. इससे अबॉर्शन या समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है. वहीं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी इसके ज्यादा सेवन से शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के मोरिंगा पाउडर नहीं लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

लो ब्लड प्रेशर
लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी मोरिंगा पाउडर से परहेज करने की सलाह दी जाती है. मोरिंगा पाउडर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. ये गुण हाई बीपी वालों के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम होता है, उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है. इसके सेवन से चक्कर आना, कमजोरी, थकान या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो मोरिंगा पाउडर लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

 

थायरॉइड या दवाइयों का रोजाना सेवन करने वाले लोग
मोरिंगा पाउडर कुछ दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं. खासकर थायरॉइड, डायबिटीज और हार्मोन से जुड़ी दवाइयों के साथ इसका सेवन नुकसानदेह हो सकता है. ये शरीर में दवाओं के एब्जॉर्बशन को कम कर देता है, जिससे इलाज पर गलत असर पड़ सकता है. ऐसे लोगों को मोरिंगा पाउडर को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Moringa powder side effectsWho should not take Moringa

Trending news

हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
CM Mann
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
Maharashtra
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
Epstein files
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
Rahul Gandhi
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम