किन लोगों को नहीं खाना चाहिए 'मोरिंगा पाउडर'? भूलकर भी न करें ये गलती, हो सकते हैं ये 3 नुकसान

Moringa Powder Side Effects: आज के समय में मोरिंगा पाउडर को सुपरफूड माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपू मोरिंगा पाउडर में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में कई लोग इसे वेट घटाने, इम्युनिटी बढ़ाने और कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरिंगा पाउडर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. कुछ लोगों के लिए मोरिंगा पाउडर नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन 3 लोगों को इसे खाने से नुकसान हो सकता है.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं. ऐसे में मोरिंगा पाउडर में पाए जाने वाले तत्व, गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं. इससे अबॉर्शन या समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है. वहीं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी इसके ज्यादा सेवन से शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के मोरिंगा पाउडर नहीं लेना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर

लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी मोरिंगा पाउडर से परहेज करने की सलाह दी जाती है. मोरिंगा पाउडर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. ये गुण हाई बीपी वालों के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम होता है, उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है. इसके सेवन से चक्कर आना, कमजोरी, थकान या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो मोरिंगा पाउडर लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

थायरॉइड या दवाइयों का रोजाना सेवन करने वाले लोग

मोरिंगा पाउडर कुछ दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं. खासकर थायरॉइड, डायबिटीज और हार्मोन से जुड़ी दवाइयों के साथ इसका सेवन नुकसानदेह हो सकता है. ये शरीर में दवाओं के एब्जॉर्बशन को कम कर देता है, जिससे इलाज पर गलत असर पड़ सकता है. ऐसे लोगों को मोरिंगा पाउडर को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.