Moringa Benefits: नेचर का मल्टीविटामिन 'सहजन' , शुगर होगा कंट्रोल और हड्डियां मजबूत

Benefits of Drumstick: इतना ही नहीं सहजन के हर हिस्से में विटामिन ए, सी, ई, प्रोटीन के अलावा कैल्शियम के साथ पोटेशियम और आयरन मौजूद है. वहीं क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व की मात्रा भी इसमें भरपूर है. किडनी और लिवर के टॉक्सिन को साफ करने के लिए सहजन के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. सहजन फैटी लिवर और यूटीआई जैसी समस्याओं में भी मददगार होता है.

ये होगा फायदा

इसके अलावा शुगर कंट्रोल में सहजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पत्तों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है. इसका रोजाना आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से शुगर लेवल काफी स्टेबल रहता है. सहजन में विटामिन-सी का भंडार मौजूद है, जो सर्दियों के दौरान इम्यूनिटी को बढ़ाता है. साथ ही साथ शरीर को भी गर्म रखता है और सर्दी-खांसी से बचाता है. सहजन के पत्तों और बीज में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है और धमनियों की अंदर तक सफाई करने में भी मदद करता हैं. सहजन का इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए भी किया जाता है. क्योंकि, इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं. घुटनों के दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही यह फ्रैक्चर रिकवरी को भी तेजी से करता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

सहजन से सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे की गठिया, गाउट या मांसपेशियों की जकड़न में को इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड बिना साइड इफेक्ट्स के राहत देते हैं. ओमेगा-3 और विटामिन-ई दिमागी शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे तनाव कम होता है और याददाश्त बढ़ती है. सहजन के बीज का तेल त्वचा और बालों के लिए भी बेहतरीन है. यह त्वचा को चमकदार बनाने के साथ-साथ मुंहासे कम करने के अलावा बालों को मजबूत बनाता है. सहजन खाने के कई और आसान तरीके भी हैं. जिसमें आप सुबह खाली पेट सहजन की पत्ती का पाउडर, इसके फली की सब्जी और सूप या फिर बीज का पानी और सहजन की चाय ले सकते हैं. यह शुगर कंट्रोल, पेट की सफाई, वजन घटाने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और सूजन कम करने में काफी मदद करता है.

