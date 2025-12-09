Advertisement
trendingNow13034151
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Moringa Benefits: नेचर का मल्टीविटामिन 'सहजन' , शुगर होगा कंट्रोल और हड्डियां मजबूत

Nature Multivitamin Drumstick: सहजन को सब्जियों और दालों के अलावा औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, सहजन को शरीर की सफाई करने वाला पौधा माना जाता है, जिसको प्राकृतिक मल्टीविटामिन से भरपूर भी कहा जाता है. क्योंकि, सहजन में लगभग 90 से ज्यादा पोषक तत्व और 40 से ज्यादा औषधीय गुण भी मौजूद हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moringa Benefits: नेचर का मल्टीविटामिन 'सहजन' , शुगर होगा कंट्रोल और हड्डियां मजबूत

Benefits of Drumstick: इतना ही नहीं सहजन के हर हिस्से में विटामिन ए, सी, ई, प्रोटीन के अलावा कैल्शियम के साथ पोटेशियम और आयरन मौजूद है. वहीं क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व की मात्रा भी इसमें भरपूर है. किडनी और लिवर के टॉक्सिन को साफ करने के लिए सहजन के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है.  सहजन फैटी लिवर और यूटीआई जैसी समस्याओं में भी मददगार होता है. 

ये होगा फायदा
इसके अलावा शुगर कंट्रोल में सहजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पत्तों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है. इसका रोजाना आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से शुगर लेवल काफी स्टेबल रहता है. सहजन में विटामिन-सी का भंडार मौजूद है, जो सर्दियों के दौरान इम्यूनिटी को बढ़ाता है. साथ ही साथ शरीर को भी गर्म रखता है और सर्दी-खांसी से बचाता है. सहजन के पत्तों और बीज में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है और धमनियों की अंदर तक सफाई करने में भी मदद करता हैं. सहजन का इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए भी किया जाता है. क्योंकि, इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं. घुटनों के दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही यह फ्रैक्चर रिकवरी को भी तेजी से करता है. 

कैसे करें इस्तेमाल?
सहजन से सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे की गठिया, गाउट या मांसपेशियों की जकड़न में को इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड बिना साइड इफेक्ट्स के राहत देते हैं. ओमेगा-3 और विटामिन-ई दिमागी शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे तनाव कम होता है और याददाश्त बढ़ती है. सहजन के बीज का तेल त्वचा और बालों के लिए भी बेहतरीन है. यह त्वचा को चमकदार बनाने के साथ-साथ मुंहासे कम करने के अलावा बालों को मजबूत बनाता है. सहजन खाने के कई और आसान तरीके भी हैं. जिसमें आप सुबह खाली पेट सहजन की पत्ती का पाउडर, इसके फली की सब्जी और सूप या फिर बीज का पानी और सहजन की चाय ले सकते हैं. यह शुगर कंट्रोल, पेट की सफाई, वजन घटाने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और सूजन कम करने में काफी मदद करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Benefits Of Drumstick

Trending news

'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?