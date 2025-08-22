स्किन केयर के लिए बहुत जरूरी होता है सुबह का समय; हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए फॉलो करें ये मॉर्निंग रूटीन

Skincare Habits: सुबह का समय दिन भर का सबसे जरूरी समय होता है. हमारा पूरा दिन कही न कही हमारी सुबह पर निर्भर तरता है. हम सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं, वह हमें दिनभर एनर्जी देता है. ऐसे ही स्किन को भी सुबह के समय केयर की जरूरत होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पूरे दिन फ्रेश और ग्लोइंग दिखे, तो आप सुबह के समय कुछ आसान टिप्स को फॉलो करने की जरूर है. ये मॉर्निंग स्किनकेयर हैबिट्स आपके स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है.

गुनगुने पानी से चेहरा धोएं

सुबह उठने के बाद स्किन से धूल, तेल और पसीना हटाने के लिए अच्छे से सफाई करने की जरूरत होती है. वहीं ठंडे पानी से चेहरा धोने से तुरंत ताजगी मिलती है. लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से चेहरा धो रहे हैं, तो इससे आपके पोर्स खुलते हैं और आपकी स्किन गहराई से साफ होती है.

टोनर और हाइड्रेशन

आमतौर पर लोग फेशवॉश करने के बाद सीधे क्रीम लगा लेते हैं. लेकिन फेसवॉश के बाद टोनर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. टोनर स्किन का pH लेवल बैलेंस करता है और पोर्स को टाइट करता है. इसके बाद स्किन पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, इससे दिनभर स्किन हाइड्रेटेड और मुलायम बनी रहती है.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल

स्किन केयर में सबसे जरूरी स्टेप सनस्क्रीन है. सूरज की हार्मफुल UV रेज से न केवल टैनिंग कम होती है, बल्कि समय से पहले झुर्रियां और डलनेस भी आ जाती है. ऐसे में सुबह घर से बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए. अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तब भी हल्का सनस्क्रीन लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.