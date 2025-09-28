Advertisement
trendingNow12940043
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पिंपल और दाग-धब्बे होंगे गायब, सुबह उठते ही लगा लें बासी लार!

Muh Ki Laar Ke Fayde: मुंह की लार सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है. सुबह उठते ही भासी लार का इस्तेमाल कर चेहरे पिंपल और दानों की समस्या को ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं मुंह की लार के फायदे. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिंपल और दाग-धब्बे होंगे गायब, सुबह उठते ही लगा लें बासी लार!

हमारा शरीर हमारे अंदर पनप रही बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है. हमारे शरीर के अंगों के अंदर ही कुछ गुण होते हैं, जो हमें कई परेशानियों से बचा सकते हैं.
हमारे मुंह से निकलने वाली लार किसी औषधि से कम नहीं है. साधारण सी दिखने वाली लार को बनने में लाख ग्रंथियां एक साथ काम करती हैं. इसका पीएच 8.4 के आसपास होता है. लार का यही पीएच मान कई परेशानियों का हल है. इसके अलावा लार में 18 पोषक तत्व भी होते हैं, जो इसे औषधीय बनाते हैं.

लार लगाने से बढ़ सकती है आंखों की रोशनी 
अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है या आपको चश्मा लगा है, तो आप सुबह की लार का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं. इसके लिए सुबह की पहली लार को अपनी आंखों में लगाना होगा. अगर आपकी आंखों में धूल-मिट्टी की वजह से लालिमा बनी रहती है, तो लार आपको इससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करेगी.

चेहरे के दाग-धब्बे
अगर आपके शरीर पर किसी तरह के दाग-धब्बे हैं या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल) हैं, तो आपके लिए सुबह की पहली लार धब्बे हटाने वाली क्रीम की तरह काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भासी लार लगाने से ठीक हो सकते हैं घाव 
लार में इतने ज्यादा औषधीय गुण होते हैं कि इसमें शरीर के घाव तक भरने की क्षमता होती है. सुबह की बासी लार को घाव पर लगाने से घाव पूरी तरह ठीक हो सकता है.
इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस, गैंगरिन और पेट संबंधी विकार भी सुबह की लार को सीधा निगल लेने से ठीक हो जाते हैं. अगर आपको कफ की समस्या नहीं है या किसी तरह का इंफेक्शन नहीं है, तो सुबह की लार को थूकने से बचना चाहिए.

नीम दातुन का करें इस्तेमाल 
अपनी लार को औषधि बनाए रखने के लिए नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं. दातून करते समय लार को थूकने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लार ओरल हेल्थ और पेट के विकारों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें:  कुत्ते से ही नहीं, इन जानवरों के काटने से भी हो सकता है रेबीज! 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
;