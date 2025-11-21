Advertisement
प्रेग्नेंसी में रोज हो रही मॉर्निंग सिकनेस? इन आयुर्वेदिक चीजों का लें सहारा

प्रेग्नेंसी में महिलाओं को काफी कुछ झेलना पड़ता है, उनमें से एक है मॉर्निंग सिकनेस, जिससे मूड स्विंग या स्मेल सेंसेटिविटी जैसी परेशानी हो सकती है, ऐसे में आयुर्वेद की मदद ली जा सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:23 PM IST
Morning Sickness During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में अक्सर महिलाएं मॉर्निंग सिकनेस से गुजरती हैं. ये आम बात है और ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है. शरीर नए हार्मोन बदलावों में ढल रहा होता है, डाइजेस्टिव फायर अस्थिर हो जाती है और इमोशन भी सेंसेटिव हो जाता हैं. पेट खाली होने पर मतली तेज होती है और कुछ खाने की चीजों की खुशबू से बेचैनी होने लगती है.

हार्मोनल चेंज
साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो एचसीजी हार्मोन तेजी से बढ़ता है और ये ब्रेन के उल्टी केंद्र को सक्रिय करता है. ब्लड शुगर कम होने और गंध को लेकर सेंसेटिविटी बढ़ने से भी मतली बढ़ती है. लक्षणों में सुबह उठते ही उल्टी, मुंह में कड़वा स्वाद, चक्कर, थकान, हल्का बुखार जैसा महसूस होना और पेट में जलन शामिल हैं.

अदरक का लें सहारा
आयुर्वेद के मुताबिक, इसका मुख्य कारण पित्त दोष का बढ़ जाना और मन की अस्थिरता है. आयुर्वेद और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है. सबसे असरदार है अदरक. सुबह उठते ही हल्का अदरक पानी पीना या अदरक चबाना पाचन सुधारता है और मतली को रोकता है.

नींबू आएगा काम
नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी भी राहत देता है. नींबू पित्त को शांत करता है और शहद एनर्जी देता है. हालांकि, पेट में जलन हो तो नींबू का सेवन कम करें. साथ ही, इलायची की सुगंध तुरंत राहत देती है. इसे चबाएं या इलायची पानी दिन में दो बार लें. ये उपाय हल्के और सुरक्षित हैं, सफर में भी आसानी से ले जा सकते हैं.

योग की मदद
योग और ब्रीदिंग भी मददगार हैं. हल्की प्राणायाम तकनीकें पित्त शांत करती हैं, धीमी लंबी सांसें लें और सुबह 5 मिनट ध्यान करें. तेज योगासन या झटके देने वाले अभ्यास से बचें, क्योंकि मन स्थिर होने पर ही मतली कम होती है.

हेल्दी डाइट लें
इसके साथ ही आहार पर भी खास ध्यान दें. बहुत तला, मसालेदार या भारी भोजन न करें, छोटे-छोटे हिस्सों में खाएं, सुबह उठते ही हल्का नाश्ता करें और कमरे में तेज गंध न रखें. गुनगुना पानी बेहतर है, ठंडा पानी नुकसान कर सकता है.

इन बातों का रखें ख्याल
सावधानियां भी जरूरी हैं. बहुत तेज मतली, लगातार उल्टी, कम पेशाब, अधिक थकान जैसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. मानसिक संतुलन भी जरूरी है. तनाव बढ़ने से मतली बढ़ती है, इसलिए शांत संगीत सुनें, गहरी सांसें लें और दिनभर आरामदायक माहौल बनाएं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

