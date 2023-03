Morning Walk के दौरान यूज करते हैं मोबाइल फोन? इन 4 बड़े नुकसान से बच नहीं पाएंगे आप

Side Effects Of Using Mobile Phone During Morning Walk: मोबाइल फोन हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है, आजकल इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे कई बार जरूरत से ज्यादा बुरी लत में शुमार किया जाता है क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को बेवजह बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की बीमारी लग चुकी है, लेकिन इसके नुकसान भी है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान मोबाइल यूज करना क्यों है बुरा? मोबाइल फोन की लत हम पर इस तरह हावी हो चुकी है कि हम इसे मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) के दौरान भी यूज करने से बाज नहीं आते, लेकिन सुबह टहलते वक्त ऐसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक के समय मोबाइल क्यों नहीं चलाना चाहिए 1. बॉडी पोस्चर होगा खराब सुबह टहलते वक्त हमारा ध्यान कमर को सीधा रखकर टहलने पर होना चाहिए, लेकिन मोबाइल यूज करते वक्त हमें अनजाने में थोड़ा झुकना पड़ता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड (Spinal Cord) पर असर पड़ता है और साथ बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है 2. हो सकता है बैक पेन मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) के वक्त अगर हम बार-बार मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन देखेंगे तो हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ता है है जो आगे चलकर बैक पेन (Back Pain) में बदल जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सेलफोन जेब में रखकर ही टहलें. 3. मसल्स में हो सकता दर्द जब हम टहलते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर और नीचे करना पड़ता है, ऐसा करने से हमारे हाथों के मसल्स की एक्सरसाइज होती है, लेकिन जब हम हम एक हाथ से मोबाइल चलाते हैं और दूसरे हाथ को ऊपर-नीचे करते हैं तो मांशपेशियों का बैलेंस बिगड़ता है जो आगे चलकर मसल्स पेन में बदल सकता है. 4. एकाग्रता होती है भंग मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) करते समय हमारा पूरा फोकस वर्कआउट पर होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन यूज करते वक्त हमारा ध्यान भटकता है और एकाग्रता खत्म होने लगती है. याद रखें कि किसी भी एक्सरसाइज का पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा, जब आप पूरे मन से ये काम करेंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)