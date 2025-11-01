Advertisement
मॉर्निंग वॉक करने से दूर हो सकती है ये बीमारियां, आज से ही अपना लें ये आदत!

सुबह के समय वॉक करना सेहत के लिए जरूरी होता है. सुबह-सुबह रोजाना वॉक करना ना केवल शरीर बल्कि मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. चलिए जानते हैं सुबह के समय कब वॉक करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:00 AM IST
मॉर्निंग वॉक करने से दूर हो सकती है ये बीमारियां, आज से ही अपना लें ये आदत!

खराब लाइफस्टाइल और लंबे समय तक सिटिंग जॉब वाले लोगों को कुछ समय वॉक जरूर करना चाहिए. हेल्दी और फिट रहने के लिए वॉक करना बेहद जरूरी है. आयुर्वेद के अनुसार सुबह-सुबह वॉक करना केवल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल का सबसे जरूरी हिस्सा है. वॉक करना ना केवल शारीरिक सेहत बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. रोज सुबह वॉक करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है. चलिए जानते हैं सुबह के समय वॉक करना कितना फायदेमंद होता है. 

इम्यून सिस्टम 
फिट रहने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए रोजान सुबह के समय वॉक करना चाहिए. वॉक करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वहीं बीमारियों का रिस्का भी कम हो जाता है. 

हार्मोनल संतुलन
मॉर्निंग वॉक करने से हार्मोनल संतुलन रहता है. जिन लोगों को थायरॉइड, इंसुलिन और अन्य हार्मोन संबंधी समस्या है उन्हें रोजाना मॉर्निंग वॉक करना चाहिए. मॉर्निंग वॉक करने से दिमाग शांत रहता है. जिससे शरीर में हार्मोनल बैलेंस बना रहता है. 

वजन 
अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह के समय वॉक करें. सुबह के समय वॉक करने से वजन तेजी से कम होता है. मोटापा कम करने के लिए सुबह के समय पैदल चलना बेहद जरूरी है. 

डायबिटीज 
सुबह-सुबह वॉक करने से शरीर का शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है. रोजाना 30 मिनट की वॉक करने से शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रह सकता है. डायबिटीज मरीज को सुबह के समय वॉक करना चाहिए. 

तनाव 
रोजाना सुबह-सुबह वॉक करने से तनाव दूर होता है. अगर आप लंबे समय से तनाव को लेकर परेशान हैं तो आप रोजाना सुबह-सुबह 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

