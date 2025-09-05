इस ब्लड ग्रुप के दुश्मन है मच्छर, जानें इन्हीं लोगों को क्यों काटते हैं सबसे ज्यादा!

आपने अपने घर या ऑफिस में कुछ लोगों से सुना होगा कि उन्हें ज्यादा मच्छर काटते हैं. अक्सर लोग मजाक में बोलते हैं कि तुम्हारा खून ज्यादा मीठा है तभी मच्छर ज्यादा काटते हैं. क्या आप जानते हैं कुछ ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं. आइए जानते हैं किस ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और क्यों?

इस ब्लड ग्रुप के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं मच्छर

ब्लड ग्रुप O के लोगों को अधिक मच्छर काटते हैं. रिसर्च के अनुसार मच्छर स्किन की गंध और माइक्रोबायोटा की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं.

ज्यादा पसीना आने वाले लोग

बरसात के मौसम में काफी पसीना आता है जिस वजह से भी मच्छर काटते हैं. दरअसल पसीने में लैक्टिक एसिड और अमोनिया पाया जाता है जिस वजह से मच्छर आकर्षित हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शराब और कपड़ों का रंग

शराब पीने वाले लोगों को भी मच्छर ज्यादा काटते हैं. इसके अलावा कपड़ों के रंग से भी आकर्षित होकर मच्छर काटते हैं. काले, डार्क पर्पल जैसे गहरे रंग के कपड़ों पर मच्छर आकर्षित होते हैं.

कार्बन डाईऑक्साइड

कार्बन डाईऑक्साइड की गंध भी मच्छरों को बेहद पसंद है. मादा मच्छर अपने सेंसिंग ऑर्गन से कार्बन डाईऑक्साइड की गंध को आसानी से पहचान लेते हैं. इसी गंध की वजह से मच्छर इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.