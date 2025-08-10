मच्छर-छिपकली से लेकर सीलन की समस्या को दूर करेगा तेजपत्ता, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Natural Home Remedies: बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता है, लेकिन साथ में कई परेशानियां भी लेकर आता है. सबसे ज्यादा परेशानी होती है बरसाती कीड़े, छिपकली और मच्छरों से. शाम होते ही घर में मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है. जिसके चक्कर में घर में छिपकली भी आती है. कीड़ों और मच्छरों को भगाने के लिए मार्केट में तो वैसे बहुत सारे कॉइल से लेकर तरह तरह के लिक्विड स्प्रे, क्रीम और लोशन आते हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं. खासतौर पर जिन घरों में बच्चे हो वहां पर इनका इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है. अगर आप भी इस बरसात में मच्छर-छिपकली और सीलन जैसी समस्या से परेशान हैं तो आप तेजपत्ता का सहारा ले सकते हैं.

कीड़े-छिपकली और मच्छरों को भगाने के लिए तेजपत्ता बहुत ही असरदार है. आप तेजपत्ते की सहायता से कीड़े-छिपकली और मच्छरों को बड़े ही आसानी से भगा सकते हैं. इसका कारण है कि तेजपत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मच्छरों और छिपकलियों को घर से दूर रखने में मदद करते हैं. साथ ही इसकी खुशबू घर में फैली हुई सीलन की गंध को भी दूर करती है और घर को फ्रेश और साफ-सुथरा बनाती है. कीड़ों को भगाने के लिए तेजपत्ते का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है और इसे आप बिना ज्यादा खर्च के आसानी से अपना भी सकते हैं.

मच्छरों की समस्या होगी दूर

मच्छरों को भगाने के लिए आप तेजपत्ते को जलाकर निकलने वाले धुएं को घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों के आस-पास फैलाएं. इससे मच्छर और कीड़े दूर भागते हैं. वहीं छिपकली से छुटकारा पाने के लिए तेजपत्ते को घर के उन स्थानों पर रखें जहां छिपकलियां ज्यादा आती हैं. जैसे किचन, बाथरूम या फिर घर में लगी लाइटों के ऊपर. तेजपत्ता छिपकलियों को दूर भगाने में मददगार साबित होता है.

सीलन दूर करने के लिए इस तरह करें इस्तेमाल

बरसात के दिनों में सीलन की समस्या काफी बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप सीलन की समस्या से ज्यादा परेशान हैं तो इससे बचने के लिए तेजपत्ते को कपड़े या कागज के थैले में बांधकर अलमारी, कपड़ों की जगह या बाथरूम में रख सकते हैं. तेजपत्ते की खुशबू नमी को दूर करती है और सीलन की स्मेल भी दूर होती है. इसके साथ ही तेजपत्ते का तेल बनाकर उसे सफाई के दौरान इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है.

इस तरह तेजपत्ता एक सस्ता, नेचुरल और असरदार विकल्प है जो आपके घर को मच्छरों, छिपकलियों और सीलन जैसी परेशानियों से बचाता है. अगर आप भी अपने घर को छिपकली, मच्छर और सीलन से बचना चाहते हैं तो तेजपत्ते का सही इस्तेमाल जरूर करें. यह आसान तरीका आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए भी बेहतर साबित होगा.