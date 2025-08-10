मच्छर-छिपकली से लेकर सीलन की समस्या को दूर करेगा तेजपत्ता, बस इस तरह करें इस्तेमाल
Advertisement
trendingNow12874557
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मच्छर-छिपकली से लेकर सीलन की समस्या को दूर करेगा तेजपत्ता, बस इस तरह करें इस्तेमाल

बारिश के मौसम में मच्छर और छिपकली का आतंक खूब बढ़ जाता है. इनके कारण घर में न केवल फैलती है बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इन समस्याओं को दूर करने के लिए तेजपत्ता बहुत ही असरदार है. मच्छर, छिपकली से लेकर सीलन तक की से बचने के लिए आप भी तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है. आइए जानते हैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मच्छर-छिपकली से लेकर सीलन की समस्या को दूर करेगा तेजपत्ता, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Natural Home Remedies: बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता है, लेकिन साथ में कई परेशानियां भी लेकर आता है. सबसे ज्यादा परेशानी होती है बरसाती कीड़े, छिपकली और मच्छरों से. शाम होते ही घर में मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है. जिसके चक्कर में घर में छिपकली भी आती है. कीड़ों और मच्छरों को भगाने के लिए मार्केट में तो वैसे बहुत सारे कॉइल से लेकर तरह तरह के लिक्विड स्प्रे, क्रीम और लोशन आते हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं. खासतौर पर जिन घरों में बच्चे हो वहां पर इनका इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है. अगर आप भी इस बरसात में मच्छर-छिपकली और सीलन जैसी समस्या से परेशान हैं तो आप तेजपत्ता का सहारा ले सकते हैं. 

कीड़े-छिपकली और मच्छरों को भगाने के लिए तेजपत्ता बहुत ही असरदार है. आप तेजपत्ते की सहायता से कीड़े-छिपकली और मच्छरों को बड़े ही आसानी से भगा सकते हैं. इसका कारण है कि तेजपत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मच्छरों और छिपकलियों को घर से दूर रखने में मदद करते हैं. साथ ही इसकी खुशबू घर में फैली हुई सीलन की गंध को भी दूर करती है और घर को फ्रेश और साफ-सुथरा बनाती है. कीड़ों को भगाने के लिए तेजपत्ते का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है और इसे आप बिना ज्यादा खर्च के आसानी से अपना भी सकते हैं.

मच्छरों की समस्या होगी दूर

मच्छरों को भगाने के लिए आप तेजपत्ते को जलाकर निकलने वाले धुएं को घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों के आस-पास फैलाएं. इससे मच्छर और कीड़े दूर भागते हैं. वहीं छिपकली से छुटकारा पाने के लिए तेजपत्ते को घर के उन स्थानों पर रखें जहां छिपकलियां ज्यादा आती हैं. जैसे किचन, बाथरूम या फिर घर में लगी लाइटों के ऊपर. तेजपत्ता छिपकलियों को दूर भगाने में मददगार साबित होता है.

सीलन दूर करने के लिए इस तरह करें इस्तेमाल

बरसात के दिनों में सीलन की समस्या काफी बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप सीलन की समस्या से ज्यादा परेशान हैं तो इससे बचने के लिए तेजपत्ते को कपड़े या कागज के थैले में बांधकर अलमारी, कपड़ों की जगह या बाथरूम में रख सकते हैं. तेजपत्ते की खुशबू नमी को दूर करती है और सीलन की स्मेल भी दूर होती है. इसके साथ ही तेजपत्ते का तेल बनाकर उसे सफाई के दौरान इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है.

इस तरह तेजपत्ता एक सस्ता, नेचुरल और असरदार विकल्प है जो आपके घर को मच्छरों, छिपकलियों और सीलन जैसी परेशानियों से बचाता है. अगर आप भी अपने घर को छिपकली, मच्छर और सीलन से बचना चाहते हैं तो तेजपत्ते का सही इस्तेमाल जरूर करें. यह आसान तरीका आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए भी बेहतर साबित होगा.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

TAGS

Home Cleaning Tips#mosquito

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
;