Most Expensive Rice in World: ये है दुनिया का सबसे महंगा चावल, 1 किलो की कीमत आपके होश उड़ा देगी, जानिए खासियत

Most Expensive Rice in World: चावल के बिना खाने की थाली अधूरी लगती है. सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं. चावल की कई किस्मे हैं. भारत में अगर किसी से चावल की अच्छी किस्म के बारे में पूछा जाए तो यकीनन वो बासमती का ही नाम लेगा, जो अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए जाना जाता है. यह भारत में लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है, हालांकि जब महंगे चावलों की कीमत की बात होती है तो बासमती बहुत पीछे नजर आता है, बासमती चावल की कीमत 90 रुपए किलो से लेकर 700 रुपए तक किलो है. भारत में चावल कई ऐसी किस्मे हैं, जिनके दाम 6-7 हजार रुपये प्रतिकिलो तक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन सा है, उसकी कीमत कितनी है? तो शायद आप जवाब देने में अटक जाएंगे, ऐसे में हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं.

दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन?

सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे चावल की, जिसे जापान में उगाजा जाता है. इसका नाम है किनमेमाई प्रीमियम, जी हां, ये चावल दुनिया का सबसे महंगा है. उसकी कीमत आपको भी होश उड़ा सकती है. यह चावल करीब 109 डॉलर से 155 डॉलर तक में बिक रहा है. भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो किनमेमाई प्रीमियम राइस खाने के लिए आपको एक किलो चावल के लिए 7,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक खर्च करने होंगे.

गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज है नाम

ये प्रीमियम चावल गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे महंगे चावलों में दर्ज है, जिसे जापान की टोयो राइस कॉर्प कंपनी इस किनमेमाई प्रीमियम चावल को बेचती है. अब सवाल ये है कि आखिर इस चावल में ऐसा क्या है, जो इसे दूसरों से अलग और सबसे महंगा बनाता है, इसके बारे में नीचे जानिए...

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्या है किनमेमाई प्रीमियम की खासियत?

दुनिया का सबसे महंगा चावल किनमेमाई प्रीमियम कोई आम चावल नहीं, बल्कि एक लग्जरी फूड आइटम है, जिसकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाता है. इस चावल को साल 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, यह चावल आम सफेद चावल से बिल्कुल अलग है. सामान्य चावल को पॉलिश करते समय उसकी ऊपरी परतें हटा दी जाती हैं, जिससे उसमें मौजूद पोषक तत्व और स्वाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन Kinmemai Premium को खास जापानी तकनीक से तैयार किया जाता है, जिससे उसके अंदर का फाइबर, विटामिन और स्वाद सुरक्षित रहता है. इसका हर दाना नरम, चमकदार और हल्की मिठास वाला होता है इसे पकाने पर इसकी खुशबू फैल जाती है. हर दाना अलग दिखाई देता है. जापान में इसे परंपरा, नवाचार और सेहत के मेल का प्रतीक भी माना जाता है.

शान के लिए खरीदते हैं लोग

जापान में इस चावल की काफी खपत है और वहां लोग इसे शान के लिए खरीदते हैं. जैसे भारत में अन्न का पूजा जाता है ठीक वैसे ही जापान में इस चावल का सम्मान किया जाता है. इसी पहलू ने जापानियों को दुनिया का सबसे महंगा चावल उगाने के लिए प्रेरित किया था. खास बात ये है कि इस चावल को खाने के लिए धोना नहीं पड़ता और ना ही 6 महीने तक इस चावल का कुछ बिगड़ता है.

कैसे दुनिया का सबसे महंगा चावल बना Kinmemai Premium

अब सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया का सबसे महंगा चावल कैसे बन गया? तो जान लीजिए कि आज से 9 साल पहले यानी साल 2016 में दुनिया की 6,000 चावल की किस्मों को जापान में आयोजित एनुअल इंटरनेशनल राइस टेस्टिंग कंपटीशन में प्रदर्शित किया गया. उस प्रदर्शनी में जापान के टॉप चावल के ब्रांड्स ने मिलकर कई पहलुओं पर खरा उतरने के बाद किनमेमाई प्रीमियम को सबसे महंगे चावल के तौर पर चुना था. जब इस चावल को पकाया गया तो वो स्वाद में बेहतर था. लिहाजा उसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली.

किनमेमाई प्रीमियम चावल सेहत के लिए कितना फायदेमंद?

फूड फ्रैंड डॉट नेट के एक आर्टिकल के अुसार, किनमेमाई प्रीमियम चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.इसमें विटामिन बी1, बी6, बी, ई और फोलिक एसिड होता है. इतना ही नहीं, साधारण चावल के मुकाबले इसमें 6 गुना लिपोपॉलेसेकेराइड मौजूद होता है. यह सभी पोषक तत्व इसे खास बनाते हैं. इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा कम हो सकता है.

भारत के महंगे चावल

भारत में भी बासमती, मुश्क बुदजी और मणिपुर का काला चावल (चाक हाओ) जैसे दुर्लभ चावल हैं, लेकिन कीमत के मामले में कोई भी Kinmemai Premium के करीब नहीं पहुंचता. भारत के सबसे महंगे चावलों में बीएसडी ऑर्गेनिक्स थूयमल्ली चावल और मपिल्लई सांबा चावल का नाम आता है, जिनकी कीमत 5,000 से ₹5,300 प्रति किलो तक हो सकती है.

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसलिए हम किसी भी सुझाव को अमल करने की सलाह नहीं देते.