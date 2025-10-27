Advertisement
trendingNow12976984
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Most Expensive Rice in World: ये है दुनिया का सबसे महंगा चावल, 1 किलो की कीमत आपके होश उड़ा देगी, जानिए खासियत

Most Expensive Rice in World: चावल के शौकीन पूरी दुनिया में हैं. लोग अपनी पसंद के हिसाब से चावल खाते हैं. पूरी दुनिया में चावल की कीमतें अलग-अलग होती हैं. ये कीमतें उनकी क्वालिटी और किस्म के आधार पर तय होती है. यहां हम आपको दुनिया का सबसे महंगा चावल लेकर आए हैं, जिसकी कीमत सभी के होश उड़ा देती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most Expensive Rice in World
Most Expensive Rice in World

Most Expensive Rice in World: चावल के बिना खाने की थाली अधूरी लगती है. सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं. चावल की कई किस्मे हैं. भारत में अगर किसी से चावल की अच्छी किस्म के बारे में पूछा जाए तो यकीनन वो बासमती का ही नाम लेगा, जो अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए जाना जाता है. यह भारत में लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है, हालांकि जब महंगे चावलों की कीमत की बात होती है तो बासमती बहुत पीछे नजर आता है, बासमती चावल की कीमत 90 रुपए किलो से लेकर 700 रुपए तक किलो है. भारत में चावल कई ऐसी किस्मे हैं, जिनके दाम  6-7 हजार रुपये प्रतिकिलो तक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन सा है, उसकी कीमत कितनी है? तो शायद आप जवाब देने में अटक जाएंगे, ऐसे में हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं.  

दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन?

सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे चावल की, जिसे जापान में उगाजा जाता है. इसका नाम है किनमेमाई प्रीमियम, जी हां, ये चावल दुनिया का सबसे महंगा है. उसकी कीमत आपको भी होश उड़ा सकती है. यह चावल करीब 109 डॉलर से 155 डॉलर तक में बिक रहा है. भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो किनमेमाई प्रीमियम राइस खाने के लिए आपको एक किलो चावल के लिए 7,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक खर्च करने होंगे.

गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज है नाम

ये प्रीमियम चावल गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे महंगे चावलों में दर्ज है, जिसे जापान की टोयो राइस कॉर्प कंपनी इस किनमेमाई प्रीमियम चावल को बेचती है. अब सवाल ये है कि आखिर इस चावल में ऐसा क्या है, जो इसे दूसरों से अलग और सबसे महंगा बनाता है, इसके बारे में नीचे जानिए...

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्या है किनमेमाई प्रीमियम की खासियत?

दुनिया का सबसे महंगा चावल किनमेमाई प्रीमियम कोई आम चावल नहीं, बल्कि एक लग्जरी फूड आइटम है, जिसकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाता है. इस चावल को साल 2016 में  गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, यह चावल आम सफेद चावल से बिल्कुल अलग है. सामान्य चावल को पॉलिश करते समय उसकी ऊपरी परतें हटा दी जाती हैं, जिससे उसमें मौजूद पोषक तत्व और स्वाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन Kinmemai Premium को खास जापानी तकनीक से तैयार किया जाता है, जिससे उसके अंदर का फाइबर, विटामिन और स्वाद सुरक्षित रहता है. इसका हर दाना नरम, चमकदार और हल्की मिठास वाला होता है इसे पकाने पर इसकी खुशबू फैल जाती है. हर दाना अलग दिखाई देता है. जापान में इसे परंपरा, नवाचार और सेहत के मेल का प्रतीक भी माना जाता है.

शान के लिए खरीदते हैं लोग

जापान में इस चावल की काफी खपत है और वहां लोग इसे शान के लिए खरीदते हैं. जैसे भारत में अन्न का पूजा जाता है ठीक वैसे ही जापान में इस चावल का सम्मान किया जाता है. इसी पहलू ने जापानियों को दुनिया का सबसे महंगा चावल उगाने के लिए प्रेरित किया था. खास बात ये है कि इस चावल को खाने के लिए धोना नहीं पड़ता और ना ही 6 महीने तक इस चावल का कुछ बिगड़ता है.

कैसे दुनिया का सबसे महंगा चावल बना Kinmemai Premium

अब सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया का सबसे महंगा चावल कैसे बन गया? तो जान लीजिए कि आज से 9 साल पहले यानी साल 2016 में दुनिया की 6,000 चावल की किस्मों को जापान में आयोजित एनुअल इंटरनेशनल राइस टेस्टिंग कंपटीशन में प्रदर्शित किया  गया. उस प्रदर्शनी में जापान के टॉप चावल के ब्रांड्स ने मिलकर कई पहलुओं पर खरा उतरने के बाद किनमेमाई प्रीमियम को सबसे महंगे चावल के तौर पर चुना था. जब इस चावल को पकाया गया तो वो स्वाद में बेहतर था. लिहाजा उसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली.

किनमेमाई प्रीमियम चावल सेहत के लिए कितना फायदेमंद?

फूड फ्रैंड डॉट नेट के एक आर्टिकल के अुसार, किनमेमाई प्रीमियम चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.इसमें विटामिन बी1, बी6, बी, ई और फोलिक एसिड होता है. इतना ही नहीं, साधारण चावल के मुकाबले इसमें 6 गुना लिपोपॉलेसेकेराइड मौजूद होता है. यह सभी पोषक तत्व इसे खास बनाते हैं. इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा कम हो सकता है.

भारत के महंगे चावल

भारत में भी बासमती, मुश्क बुदजी और मणिपुर का काला चावल (चाक हाओ) जैसे दुर्लभ चावल हैं, लेकिन कीमत के मामले में कोई भी Kinmemai Premium के करीब नहीं पहुंचता. भारत के सबसे महंगे चावलों में बीएसडी ऑर्गेनिक्स थूयमल्ली चावल और मपिल्लई सांबा चावल का नाम आता है, जिनकी कीमत 5,000 से ₹5,300 प्रति किलो तक हो सकती है.

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसलिए हम किसी भी सुझाव को अमल करने की सलाह नहीं देते.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Kinmemai Premium Rice

Trending news

'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स