अमीरों का 'सफेद सोना'! ये है दुनिया का सबसे महंगा नमक, जिसकी एक चुटकी की कीमत उड़ा देगी आपके होश
Most Expensive Salt: महंगाई के इस दौड़ में आजकल बहुत सी चीजें काफी महंगी होती चली जा रही है, पर जब बात नमक के कीमत की आती है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हमेशा सस्ता ही होता है. नमक घरों की बेसिक जरूरत होती है जिस वजह से ये काफी सस्ती मिलती है पर दुनिया में एक ऐसा नमक भी मौजूद है जो सोने की तरह काफी महंगी मिल रही है. आज हम आपको बताएंगे क्या है इस खास नमक की कीमत और क्यों है ये इतना महंगा.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:19 PM IST
Korean Bamboo Salt: आजकल दुनिया में तरह-तरह की चीजें मिलती हैं जिसकी कीमत हैरान कर देने वाली होती है. इन्हीं चीजों में से एक है नमक, आप सोच रहे होंगे कि नमक तो काफी सस्ती मिलती है, पर आज हम एक ऐसे खास नमक की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत आपका माथा घूम सकती है. इस नमक की कीमत लगभग 30 हजार रुपए किलो बताई जा रही है जो दुनिया की सबसे महंगे नमक में से एक है. ये महंगा नमक दुनिया के बड़े-बड़े रईसों की थाली में शामिल होता है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों ये नमक इतना महंगा है और इसकी क्या खासियत है.

अमीरों का नमक
आमतौर पर घरो में साधारण समुद्री नमक, पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कीमत मुश्किल से 20 से 50 रुपए किलो के बीच होती है, पर आज हम बात कर रहे हैं उस खास नमक की जो 30 हजार रुपए किलो बिकता है. इस नमक की कीमत के वजह से लोग सोशल मीडिया पर इसे ‘अमीरों का नमक’ कह रहे हैं. इस नमक को सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स और उसकी दुर्लभता की वजह से इतना खास माना जाता है.

कोरियन बैंबू सॉल्ट
कोरियन बैंबू सॉल्ट के नाम से मशहूर ये नमक कोरिया में बनता है. इसे वहां के लोकर लोग जुग्योम के नाम से जानते हैं. इस नमक की खास बात ये है कि इसे 9 बार हिटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इस नमक को बनने में करीब 45 से 50 दिनों तक का समय लगता है. इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जिस वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है.

प्रोसेस
इस नमक को बनाने के लिए पहले इसे बांस के ट्यूब में भर कर तेज आंच पर पकाया जाता है. नमक को 9 बार हिटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसके बाद इसे भट्टी में 1,500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भूना जाता है. इस नमक का स्वाद और रंग बाकी नमक से काफी अलग होता है. कोरियन बैंबू सॉल्ट बनाने का प्रोसेस काफी लंबा और मेहनत से भरपूर है जिस वजह से इसे बनाने में काफी वक्त लगता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिस वजह से ये महंगा होता है.

