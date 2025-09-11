केवल सीने में दर्द नहीं! हार्ट अटैक के इन 4 लक्षणों को अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर
केवल सीने में दर्द नहीं! हार्ट अटैक के इन 4 लक्षणों को अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर

Heart Attack Signs: हार्ट से जुड़ी समस्या आज के समय में बेहद आम लेकिन गंभीर हो गई है. लेकिन केवल सीने में दर्द होने को लोग हार्ट अटैक के लक्षण समझते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको हार्ट अटैका के आम संकेतों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:19 PM IST
केवल सीने में दर्द नहीं! हार्ट अटैक के इन 4 लक्षणों को अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर

Heart Attack Risk: ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सीने में तेज दर्द या दबाव ही हार्ट अटैक के साइन है. हालांकि यह एक आम लक्षण जरूर है, लेकिन हर हार्ट अटैक में केवल यहीं लक्षण नहीं दिखाई देते हैं. कई बार शरीर कुछ ऐसे में साइन्स देते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते. लेकिन हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं. ऐसे में इन साइन्स को समय पर पहचानना जरूरी है. इस खबर में हम आपको हार्ट अटैक के ऐसे ही असामान्य लक्षण बताएंगे, जो जिसपर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं.  

 

अचानक और बिना वजह थकान महसूस करना
अगर आपको बिना ज्यादा मेहनत किए ही थकान महसूस होती है या रोज के काम करने में भी कमजोरी का एहसास होता है, तो यह हार्ट के कमजोर होने का कारण हो सकता है. खासतौर पर महिलाओं में हार्ट अटैक से पहले थकावट, कमजोरी का एहसास होता है. ऐसे में अगर आपको थकान के साथ-साथ सांस फूलना या चक्कर आना, जैसा महसूस हो रहा है, तो सावधान हो जाएं और डॉक्टर की सलाह लें.

जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द 
हार्ट अटैक के दौरान कई बार दर्द सिर्फ सीने में नहीं होता, बल्कि जबड़े, गर्दन, कंधे और पीठ में भी दर्द महसूस हो सकता है. ऐसे में कई बार लोग इसे मसल पेन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह हार्ट से जुड़ा हो सकता है. अगर आपको अचानक ऐसा दर्द हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो अलर्ट हो जाएं. 

 

पेट दर्द, गैस या मतली
कई बार हार्ट अटैक आने पर लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. इस दौरान गैस, सीने में जलन या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है. खासतौर पर बुजुर्गं और डायबिटीज से पेशेंट्स में ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं. ऐसे में अगर आपको बार-बार मतली,भारीपन या अपच जैसा महसूस हो रहा है, तो ये भी हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है. 

 

अचानक पसीना आना और बेचैनी
अगर बिना किसी कारण आपको अचानक ठंडा पसीना आ रहा है, शरीर में घबराहट महसूस हो रही है या हार्ट बीज तेज हो गई है, तो ये भी हार्ट पर प्रेशर पड़ने के कारण हो सकता है. खासतौर पर ऐसा पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलाता है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत ECG या मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

;