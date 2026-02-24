इजरायलियों को पसंद है ये मांस, जानें लंबी कद-काठी और फिटनेस का राज

Advertisement
इजरायल के लोग अपनी लंबी हाइट और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. इजरायल के लोग अपने डाइट में हेल्दी फूड्स और मांस का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं इजरायल के लोग सबसे ज्यादा किस मांस का सेवन करते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:39 PM IST
इजरायल पश्चिम एशिया का छोटा लेकिन काफी पावरफुल देश है. इजरायल देश की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है. इजरायल के लोग अपनी फिटनेस के लिए दुनियाभर में काफी पॉपुलर हैं. हेल्थ के मामले में इजरायल टॉप देशों में गिना जाता है.  इजरायल के लोग फिट रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खानपान का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं इजरायल के लोगों की डाइट क्या है. 

मेडिटेरेनियन डाइट 
इजरायल के लोग मेडिटेरेनियन डाइट पर आधारित हैं. इजरायल के लोग मछली और पोल्ट्री का बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, वे रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, मिठाई और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन सीमित मात्रा में करते हैं. 

सलाद 
इजरायल के लोग हुम्मस, टमाटर, खीरे का सलाद खाते हैं. इसके अलावा वह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं. इजरायल के लोग रोजाना ताजे फल और सब्जियों का सेवन करते हैं. इसी बैलेंस डाइट की वजह से इजरायल के लोग हेल्दी और फिट रहते हैं. 

कौन सा मांस खाना पसंद करते हैं 
ओईसीडी-एफएओ एग्रीकल्चरल आउटलुक के अनुसार इजरायल के लोग चिकन का ज्यादा सेवन करते हैं. आंकड़ों के अनुसार यहां पर प्रति व्यक्ति सालाना चिकन की खपत 58.2 किलोग्राम बताई गई है. 

वीगन और वेजिटेरियन डाइट हो रही है फेमस  
इजरायल के लोग अपने खानपान का खास ध्यान देते हैं. वहां के लोग सलाद, ग्रिल की हुई सब्जियों का अधिक सेवन करते हैं. इजरायल में वीगन और वेजिटेरियन डाइट काफी पॉपुलर है. इजरायल में नॉनवेज खाने वालों के साथ-साथ वेजिटेरियन लोग भी हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

