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Hindi Newsलाइफस्टाइलअच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, अपना घर, शादी और 30 की उम्र का प्रेशर, मोटिवेशनल कोच डॉ. विवेक बिंद्रा से जानें प्रेशर कैसे करें हैंडल

अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, अपना घर, शादी और 30 की उम्र का प्रेशर, मोटिवेशनल कोच डॉ. विवेक बिंद्रा से जानें प्रेशर कैसे करें हैंडल

आज के समय में भागदौड़ भरी लाइफ में अक्सर लोग अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, अपना घर 30 की उम्र से पहले शादी को लेकर एक अनचाहे प्रेशर में रहते हैं. आइए जानते हैं इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:18 PM IST
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अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, अपना घर, शादी और 30 की उम्र का प्रेशर, मोटिवेशनल कोच डॉ. विवेक बिंद्रा से जानें प्रेशर कैसे करें हैंडल

आज के समय में यंग लोगों पर कई चीजों का प्रेशर होता है. समय पर शादी करना, अच्छी नौकरी, अपना घर, बढ़िया सैलरी और 30 की उम्र में शादी को लेकर प्रेशर में रहते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि 30 की उम्र तक अगर आप सेटल नहीं हुई तो लगता है कि आप पीछे हैं. भारतीय समाज में अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, अपना घर, शादी, इन सब चीजों के लिए एक उम्र है. एक उम्र तक शादी करना. आज की युवा पीढ़ी अंदर ही अंदर परेशान है. मोटिवेशनल कोच डॉ. विवेक बिंद्रा से जानते हैं इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें.

लाइफ में कब शुरू होती है प्रेशर या समस्या 

क्या सच में 30 साल की उम्र कोई डेडलाइन है. एक्सपर्ट के अनुसार 30 की उम्र कोई डेडलाइन है. आज के समय में अधिकतर लोग अपनी ही लाइफ नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइफ का भी हाईलाइट देख रहे हैं. अक्सर लोग अपनी उपलब्धियों को दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं. जब हम ऐसा करते हैं तो लाइफ में प्रेशर आना शुरू हो जाता है. 

क्या 30 की उम्र कोई डेडलाइन है 

मोटिवेशनल कोच का कहना है कि लाइफ का कोई टाइम बाउंड नहीं होती है. लाइफ कोई एग्जाम नहीं है, कि सबको एक ही टाइम और उम्र में सफल होना है, हर इंसान की अपनी अलग-अलग जर्नी होती है. कोई अपनी जर्नी में जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को अधिक समय लग जाता है. 

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गलत दिशा में जाना 

जीवन में लेट शुरूआत करना बिल्कुल भी गलत नहीं है. लेकिन गलत दिशा में आगे बढ़ना और दौड़ना गलता है. उम्र कभी भी समस्या नहीं हैं. बल्कि आपकी समझ है. अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या करना है. अक्सर लोग वहीं चाहने लगते हैं जो दुनिया उन्हें दिखाती है. 

प्रेशर आगे बढ़ने से रोकता है

लाइफ में प्रेशर आने की वजह से अक्सर लोग आगे बढ़ने की बजाए खुद को रोकने लगते हैं. हर इंसान के शुरुआत का समय अलग होता है. हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है. आपने इस उम्र में ये काम नहीं किया. 30 के हो गए शादी नहीं, नौकरी नहीं है. इन बातों पर ध्यान ना दें. बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप जिस रास्ते में आगे जा रहे हैं वह सही है. या नहीं. आप छोटे गोल्स बनाएं, इससे दबाव कम होगा. एक साथ सबकुछ पाने की कोशिश ना करें. 

सोशल मीडिया 

अक्सर लोग सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच्ची नहीं होती है. 30 की उम्र कोई  डेडलाइन नहीं है. यह जीवन का एक पड़ाव है, 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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