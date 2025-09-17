पतली कमर के लिए डाइट नहीं, करें ये एक्सरसाइज!
पतली कमर के लिए डाइट नहीं, करें ये एक्सरसाइज!

पतली कमर चाहते हैं लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. इन एक्सरसाइज को करने से कमर पतली हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:05 PM IST
पतली कमर के लिए डाइट नहीं, करें ये एक्सरसाइज!

पैट की चर्बी हर कोई कम करना चाहता है. मोटी तोंद कम करने के लिए अक्सर लोग डाइट करते हैं. अगर आप भी बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो आप डाइटिंग की जगह आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. इन एक्सरसाइज को करने से पेट की चर्बी तेजी से कम हो सकती है. आइए जानते हैं पतली कमर के लिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं. 

माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज 
माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज पहाड़ पर चढ़ना है, जो कि पूरी शरीर को एक्टिव करता है वहीं शरीर में गर्माहट भी आती है. इस एक्सरसाइज को करने से पहले जमीन पर लेटे और पूरे शरीर को हवा में उठाते हुए शरीर का सारा भार हथेली और पंजों में डाल दें. अब अपने हाथं को एक जगह पर टिका कर रखें. पैरों को कूदते हुए कदम बढ़ाने वाले मूव करें. 

स्क्वाट्स एक्सरसाइज करें 
आप रोज सुबह-सुबह स्क्वाट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं. स्क्वाट्स करने से ना केवल बैली फैट कम होगा बल्कि थाई का भी कम होगा.स्क्वाट्स करने से पैरों की मजबूती बढ़ती है. पैरों के बीच गैप बनाकर खड़े हो जाएं. इसके बाद कुर्सी पर बैठते हुए हवा में बैठे हो खड़े हो जाएं. पहले आधे तक बैठें फिर खड़े हो जाएं. स्क्वाट्स करने से कमर पतली हो सकती है. 

इन बातों का रखें ध्यान 
अगर आप डाइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें. इस दौरान आप एक्सरसाइज करें साथ ही ऑयली फूड्स, जंक फूड्स का सेवन ना करें. वहीं शुगर की मात्रा में कम से कम सेवन करें. ज्यादा पानी का सेवन करें. ज्यादा पानी पीने से आपका वजन कम हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;