Breakup Tips: देवदास बनने की जरूरत नहीं, ब्रेकअप के बाद खुद को ऐसे संभालें

Breakup Tips: प्यार में धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. जब ब्रेकअप होता है तो ये न सिर्फ दिल को चोट पहुंचाता है बल्कि आत्मविश्वास के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. ब्रेकअप मेंटल हेल्थ के लिए भी खतरा साबित हो सकता है बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. यदि आप भी ब्रेकअप के बाद इसी दौर से गुजर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं. आज हम आपको ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिससे आप खुद को संभाल सकते हैं और दोबारा चेहरे पर पहले वाली मुस्कान ला सकते हैं.

भावनाओं को दबाएं नहीं

अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, फीलिंग्स का गला घोटने की कोशिश न करें. जो भी अंदर से भावनाएं निकल रही हैं उन्हें निकलने दे, ये भी आपका मन हल्का करने में मदद करेंगी. दिल टूटने के बाद उदासी, गुस्सा और निराशा जैसी भावनाएं स्वाभाविक हैं. ऐसे में रोना भी जरूरी है, रोना, अपने जज्बातों को लिखना या किसी अच्छे मित्र से बात करना भी आपको अंदर से हल्का महसूस कराएगा.

खुद को टाइम दें

धोखा मिलने के बाद तुरंत किसी नए रिश्ते में कूदने की बजाय अपने आप को समझने और संभलने का समय दें. इस समय का सही इस्तेमाल करें, जैसे अपने करियर पर फोकस करें. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट करेगा और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा.

सोशल मीडिया से रहे दूर

ब्रेकअप होने के बाद आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाएं. सोशल मीडिया कई बार आपको आपके एक्स पार्टनर की याद दिलाता है. ऐसे में आप वापस उसी दुख में पहुंच सकते हैं.

खुद को प्यार करें

कुछ लोग धोखा मिलने के बाद सारा दोष अपने सिर ले लेते हैं. खुद को ही इसका दोषी मान लेते हैं. लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप खुद से प्यार करें. इसके अलावा खुद की तारीफ करें और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें.

