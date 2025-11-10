Advertisement
trendingNow12996183
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या आपको भी है मुंह से सांस लेने की आदत? आज ही कर लें तौबा वरना...

Mouth Breathing Side Effects: कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह को उठते हैं तो मुंह अंदर से पूरा सूख होता है या तकिए पर लार मिलती है. इसका मतलब ये हो सकता है कि हम नाक के बजाय मुंह से सांस ले रहे हैं. सुनने में ये काफी आसान और सामान्य बात लग रही है, लेकिन लगातार ऐसा करना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपको भी है मुंह से सांस लेने की आदत? आज ही कर लें तौबा वरना...

Mouth Breathing Side Effects: सामान्य तौर पर सांस लेने के लिए शरीर नाक का उपयोग करता है जब नाक से हवा गुजरती है तो उसमें मौजूद कण और बैक्टीरिया फेफड़ों तक नहीं पहुंचते हैं नाक हवा को फिल्टर करने का काम करती है. इसके अलावा नाक से गुजरने पर हवा गर्म और नम हो जाती है. दरअसल नाक में छोटे छोटे सिलिया और म्यूकस धूल, प्रदूषण, बैक्टीरिया जैसी हानिकारक चीजों को रोकते हैं. इसलिए नाक से होकर जाने वाली हवा फेफड़ों के लिए ज्यादा अच्छी होती है. ऐसे में यदि किसी कारण नाक बंद हो जाए तो शरीर मुंह में सांस लेने लगता है, लेकिन लगातार मुंह से सांस लेने से ये आदत बन जाती है जो नुकसान पहुंचा सकती है. चलिए समझते हैं लोग नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं और इसके क्या नुकसान हैं.

1. नाक बंद होना 
कई बार मौसम में बदलाव या सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद हो जाती है जिससे नाक से सांस लेना आसान नहीं होता है और मजबूरन मुंह से सांस लेना पड़ता है.

2. बढ़े हुए एडेनोइड्स या टॉन्सिल्स
 बच्चों में अक्सर एडेनोइड्स या टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, इससे नाक का रास्ता बंद हो जाता है और बच्चे मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

3. नाक के अंदर की बनावट में गड़बड़ी
कुछ लोगों की नाक का सेप ही ऐसा होता है कि हवा का रास्ता रुक सकता है. अगर किसी का सेप्टम टेढ़ा है या नाक में पॉलीप्स है तो भी नाक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इस कारण भी लोग नाक के बाजाय मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं.

4. आदत या व्यवहार
ज्यादातर बच्चों को बचपन में अंगूठा चूसने की आदत होती है. इसके अलावा बार बार मुंह खोलने की आदत भी धीरे धीरे मुंह से सांस लेने की आदत में बदल जाती है. 
यह भी पढ़ें: फैशन नहीं, फंक्शन! शर्ट के कफ में क्यों लगे होते हैं दो बटन? एडजस्टमेंट नहीं, ये है राज

 

5. स्लीप एपनिया 

इसमें नींद में लोगों की सांस रुक रुक कर चलती है जिससे लोग सोते समय मुंह से सांस लेने लगते हैं और मुंह खोलकर सो जाते हैं.

चलिए जानते हैं इसका सेहत पर क्या असर पढ़ता है

1. सांसों में बदबू और मुंह का सूखापन
जब कोई शख्स मुंह से सांस लेता है तो मुंह के अंदर की लार सूख जाती है. मुंह सूखने पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जिससे सांसों में बदबू आनी शुरू हो जाती है.

2. दांत और मसूड़ों की बीमारियां 

मुंह के अंदर मौजूद लाल दांतों को मजबूत बनाए रखने में हेल्प करती है. मुंह सूखने पर दांतों में कैविटी और मसूड़ों की सूजन की समस्या हो सकती है. 

3. एपनिया
मुंह खोलकर सोने से या मुंह से सांस लेने से नींद की क्वालिटी घट जाती है. इससे स्लीप एपनिया जैसी बीमारी हो सकती है.

4. ब्रेन फॉग और थकान
लगातार मुंह से सांस लेने से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है. इससे ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करता है. इससे दिनभर सुस्ती ब्रेन फॉग का शिकार हो सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

mouth breathingHealth care

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट