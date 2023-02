Pimples: चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं मुहांसे, घर में करें ऐसे 5 उपाय, जल्द होगा फायदा

How To Get Rid Of Pimples​: कई महिलाओं और परुषों को मुहांसों (Pimples) की परेशानी से दो चार होना पड़ता है. इसके लिए वो कई तरीके के महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी इससे निजात नहीं मिलती. मुहांसों से चेहरे की खूबसूरती भी बिगड़ जाती है जिसकी वजह से इंसान लो कॉन्फिडेंस या इनफीरियॉरिटी काम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है.

इन 5 तरीकों से करें मुहांसों का इलाज

अगर आप मुहांसों (Pimples) की समस्या से परेशान हैं तो घरेलू उपाय इसके लिए बेहद कारगर होते हैं. पेश है 5 घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर आप मुहांसों से छुटकारा पा सकते हैं. इन्हें आजमाना से आपका फायदा मिल सकता है.

1. संतरे का छिलका

संतरे का छिलका (Orange Peel) मुहासों को ठीक करने के लिए बेहतर माना जाता है. इसमें विटामिन सी (Vitamin C) होता है जिससे त्वचा के कई रोग मुहांसों आदि को ठीक करने में मदद मिलती है. इससे मुहासों से मुक्ति के अलावा त्वचा की चमक भी बनी रहती है.

2. मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी (Multani Mitti) का इस्तेमाल कर भी आप मुहासों (Pimples) से छुटकारा पा सकते है. तैलीय त्वचा के लिए मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से मुहांसे जल्द ठीक होते है. इससे त्वचा के रोमछिद्र भी खुल जाते है.

3. चंदन

चंदन (Sandalwood) मुहांसों के लिए रामबाण की तरह काम करता है. चंदन मुहांसो (Pimples) को शीतलता प्रदान करता है जिससे जल्द ठीक होने में मदद मिलती है. इसलिए मुहांसों को ठीक करने के लिए चंदन का उपाय बेहतरीन उपायों में से एक है.

4. एलोवेरा

एलोवेरा (Aloe vera) त्वचा के लिए बेहतर माना जाता है और इससे भी मुहांसों (Pimples) को ठीक करने में मदद मिलती है. आप इसके पौधे घर में ही उगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कई ब्यूटी प्रोडक्स में भी होता है.

5. नींबू

अगर आप मुहांसों (Pimples) की समस्या से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए नींबू (Lemon) बेहद कारगर है. नींबू के रस में विटामिन सी होता है जिससे मुहांसों से जल्द मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं