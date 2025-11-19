Advertisement
trendingNow13010351
Hindi Newsलाइफस्टाइल

लगातार खांसी की समस्या से हैं परेशान, इस तरह करें मुलेठी का सेवन; जल्द मिलेगा आराम!

सर्दियों के मौसम का आ चुका हैं, ठंड के साथ गले में खराश और खांसी की समस्या होने लगती हैं. लगातार खांसी होने पर आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं. मुलेठी का सेवन करने से खांसी की समस्या कम हो सकती है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगातार खांसी की समस्या से हैं परेशान, इस तरह करें मुलेठी का सेवन; जल्द मिलेगा आराम!

सर्दियों का मौसम आ चुका है और ठंड बढ़ने के साथ गले में खराश, लगातार खांसी, बलगम और आवाज बैठना एक आम समस्या बन चुकी है. आयुर्वेद में इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुलेठी को काभी लाभदायक बताया जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर मुलेठी न केवल सूखी, बल्कि बलगम वाली खांसी की समस्या में भी राहत देती है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सर्दियों में सबसे कारगर और सुरक्षित घरेलू नुस्खा मुलेठी को बताता है, जिसे आयुर्वेद में यष्टिमधु भी कहा जाता है. सदियों से आयुर्वेद में मुलेठी को “गले और फेफड़ों की सबसे अच्छी दोस्त” माना जाता है.

मुलेठी के फायदे 
मुलेठी में ग्लाइसिर्राइजिन नामक तत्व होता है, जो गले की सूजन कम करता है, बलगम को पतला करके बाहर निकालता है और खांसी में तुरंत राहत देता है. साथ ही यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में सहायक है, जिससे अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं. अच्छा पाचन होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और सर्दी-खांसी जल्दी ठीक होती है.

खांसी से राहत 
मुलेठी से लगातार आने वाली सूखी और बलगमी वाली खांसी में तुरंत राहत, गले की जलन, खराश और आवाज बैठना ठीक होती है. पेट की एसिडिटी, गैस, अपच और अल्सर में फायदा और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है. यह मुंह के छालों को दूर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें मुलेठी का इस्तेमाल 
मुलेठी के इस्तेमाल करने का तरीका भी आसान है. मुलेठी की छोटी डंडी को रात में पानी में भिगो दें, सुबह चबाकर खाएं और पानी पी लें. मुलेठी पाउडर को शहद के साथ लें, इससे खांसी में तुरंत आराम मिलता है. मुलेठी, अदरक और तुलसी की चाय भी फायदेमंद होती है. मुलेठी की डंडी मुंह में रखकर चूसना भी खांसी में आराम मिलता है.
रोजाना थोड़ी मात्रा में मुलेठी का सेवन सर्दी-जुकाम, खांसी से बचाव का असरदार तरीका है. हालांकि, हाई ब्लड प्रेशर या किसी तरह की एलर्जी से परेशान लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!