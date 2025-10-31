Advertisement
trendingNow12982875
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बढ़ गई डैंड्रफ की समस्या, बालों में लगा लें हजारों साल पुराना ये शैंपू!

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लग जाती है. डैंड्रफ से निजात पाने के लिए आप बालों में ये शैंपू लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बढ़ गई डैंड्रफ की समस्या, बालों में लगा लें हजारों साल पुराना ये शैंपू!

हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन प्रदूषण, धूल, गलत खान-पान और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के कारण बालों की सेहत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है.कई बार बाल झड़ने लगते हैं, स्कैल्प पर खुजली होती है या बाल बेजान दिखने लगते हैं. ऐसे में लोग तरह-तरह के हेयर सीरम, शैंपू और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली नतीजा बहुत कम ही मिलता है. दरअसल, बालों की जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब स्कैल्प साफ हो और उसमें प्राकृतिक पोषण पहुंच सके. यही वजह है कि आजकल फिर से लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं और इसी आयुर्वेदिक खजाने में एक अनमोल चीज है मुल्तानी मिट्टी.

बालों के लिए फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी 
मुल्तानी मिट्टी सदियों से त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बालों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है. इसमें मौजूद खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिका बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं. यह स्कैल्प की सफाई बहुत अच्छे से करती है, जिससे तेल, धूल और गंदगी मिनटों में निकल जाती है. जब सिर की त्वचा स्वच्छ होती है, तो बालों की ग्रोथ अपने आप बढ़ जाती है.

डैंड्रफ की समस्या होगी कम 
आयुर्वेद के अनुसार, मुल्तानी मिट्टी शरीर के पित्त और कफ असंतुलन को भी ठीक करती है, जिससे बालों का झड़ना और डैंड्रफ जैसी समस्याएं कम होती हैं.वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लींजर है. यह स्कैल्प पर जमा अतिरिक्त तेल को हटाती है और रोम छिद्रों को खुला रखती है. इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं. जब सिर की त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है, तो बाल न केवल जल्दी बढ़ते हैं बल्कि मुलायम और चमकदार भी लगते हैं. यही कारण है कि कई हेयर एक्सपर्ट्स भी अब नैचुरल क्ले बेस्ड मास्क की सलाह देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दही के साथ मिलाकर लगाएं 
मुल्तानी मिट्टी से बालों की देखभाल के कई आसान तरीके हैं. अगर आपके बाल बहुत सूखे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में दही और शहद मिलाकर लगाने से बालों को गहराई से नमी मिलती है. दही बालों को सॉफ्ट बनाता है और शहद उनमें प्राकृतिक चमक लाता है.वहीं, अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की समस्या है तो मेथी के बीज के साथ मुल्तानी मिट्टी मिलाकर इस्तेमाल करना बेहद कारगर है. मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होते हैं जो स्कैल्प इंफेक्शन को दूर करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं.

मेहंदी मिलाकर भी लगा सकते हैं 
तैलीय बालों वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी और सादा पानी का मास्क किसी वरदान से कम नहीं है. यह सिर की अतिरिक्त चिकनाई को सोख लेता है. वहीं, अगर आप चाहते हैं कि बाल मजबूत और घने हों, तो मुल्तानी मिट्टी में मेहंदी मिलाकर लगाना फायदेमंद रहता है. मेहंदी बालों की जड़ों को पोषण देती है और प्राकृतिक रंग भी जोड़ती है, जिससे बाल सुंदर और रेशमी दिखते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान 
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते समय बालों पर बहुत देर तक न छोड़ें, क्योंकि यह सूखने के बाद खिंचाव पैदा करती है और अगर ज्यादा देर रखी जाए तो बालों में रूखापन आ सकता है. बेहतर है कि इसे 20 से 30 मिनट तक लगाकर फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. इसके बाद बालों में हल्का तेल लगाना फायदेमंद होता है ताकि नमी बनी रहे.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

सिल्क साड़ी के साथ पेयर कर लें ब्लाउज के ये धांसू डिजाइंस, हर अदा में झलकेगा नूर

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी