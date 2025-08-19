बरसात में चाय-पकौड़े नहीं, इस बार ट्राई करें मुंबई का झटपट बनने वाला मिसल पाव, नोट करें रेसिपी

Misal Pav Easy Recipe: मुंबई का नाम सुनते ही, सबसे पहले वहां की स्ट्रीट फूड की याद जाती है. उन चटपटे स्ट्रीट फूड में से एक मुंबई का मशहूर मिसल पाव भी है. यह एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, जो हर किसी को अपना फैन बना सकता है. खासकर शाम के नाश्ते में ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अपने चटपटे स्वाद, ऊपर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम पाव से, ये किसी का भी दिल जीत लेता है. ऐसे में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

मिसल-पाव की स्पेशन ग्रेवी तैयार करें

मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले मिसल की ग्रेवी यानी उसल बनानी होती है. इसे बनाने के लिए आप अंकुरित मूंग दाल, आलू और मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, अदरक-लहसुन पेस्ट, प्याज और टमाटर भून लें. इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और गर्म मसाला डालें. लास्ट में अंकुरित दालें और थोड़ा पानी डालकर ढक कर पकने दें. इससे मिलस वाल का बेस यानी ग्रेवी बन जाएगी.

मिसल-पाव तर्री

मिसल पाव का असली स्वाद इसकी तर्री से आता है. ऐसे में अब मिलस पाव की मसालेदार तर्री बनाएंगे. इसके लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन और प्याज भून लें. अब इसमें नारियल, खसखस और मसालों का पेस्ट डालकर गाढ़ा कर लें. इसके बाद इसमें पानी डालकर लाल रंग की तीखी ग्रेवी रेडी कर लें. यही तर्री मिलस को चटपटा और टेस्टी बनाती है.

तरी के साथ गार्निश करें

अब इसे गार्निश करने की बारे आई. इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले उसल डालें, फिर इसके ऊपर से गर्मा-गर्म तर्री डालें. अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर गार्निश करें. आप चाहे तो, स्वाद बढ़ाने के लिए इसपर फरसाण या सेव भी मिल सकते हैं. लास्ट में इसपर नींबू का रस निचोड़ दें. अब नरम और गर्मा-गर्म पाव के साथ इस ग्रेवी को सर्व करें.