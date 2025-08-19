बरसात में चाय-पकौड़े नहीं, इस बार ट्राई करें मुंबई का झटपट बनने वाला मिसल पाव, नोट करें रेसिपी
Advertisement
trendingNow12888344
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में चाय-पकौड़े नहीं, इस बार ट्राई करें मुंबई का झटपट बनने वाला मिसल पाव, नोट करें रेसिपी

Misal Pav Recipe: क्या आपको भी शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा खाना पसंद आता है?लेकिन आप रोज-रोज वहीं चाट, पकोड़े, समोसा खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आप मुंबई का स्पेशल चटपटा मिलस पाव ट्राई कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में चाय-पकौड़े नहीं, इस बार ट्राई करें मुंबई का झटपट बनने वाला मिसल पाव, नोट करें रेसिपी

Misal Pav Easy Recipe: मुंबई का नाम सुनते ही, सबसे पहले वहां की स्ट्रीट फूड की याद जाती है. उन चटपटे स्ट्रीट फूड में से एक मुंबई का मशहूर मिसल पाव भी है. यह एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, जो हर किसी को अपना फैन बना सकता है. खासकर शाम के नाश्ते में ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अपने चटपटे स्वाद, ऊपर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम पाव से, ये किसी का भी दिल जीत लेता है. ऐसे में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. 

 

 

मिसल-पाव की स्पेशन ग्रेवी तैयार करें
मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले मिसल की ग्रेवी यानी उसल बनानी होती है. इसे बनाने के लिए आप अंकुरित मूंग दाल, आलू और मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, अदरक-लहसुन पेस्ट, प्याज और टमाटर भून लें. इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और गर्म मसाला डालें. लास्ट में अंकुरित दालें और थोड़ा पानी डालकर ढक कर पकने दें. इससे मिलस वाल का बेस यानी ग्रेवी बन जाएगी. 

 

मिसल-पाव तर्री
मिसल पाव का असली स्वाद इसकी तर्री से आता है. ऐसे में अब मिलस पाव की मसालेदार तर्री बनाएंगे. इसके लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन और प्याज भून लें. अब इसमें नारियल, खसखस और मसालों का पेस्ट डालकर गाढ़ा कर लें. इसके बाद इसमें पानी डालकर लाल रंग की तीखी ग्रेवी रेडी कर लें. यही तर्री मिलस को चटपटा और टेस्टी बनाती है. 

 

तरी के साथ गार्निश करें
अब इसे गार्निश करने की बारे आई. इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले उसल डालें, फिर इसके ऊपर से गर्मा-गर्म तर्री डालें. अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर गार्निश करें. आप चाहे तो, स्वाद बढ़ाने के लिए इसपर फरसाण या सेव भी मिल सकते हैं. लास्ट में इसपर नींबू का रस निचोड़ दें. अब नरम और गर्मा-गर्म पाव के साथ इस ग्रेवी को सर्व करें. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

misal pav recipehow to make mumbai street food misal pav

Trending news

अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
;