अंडों से भी ज्यादा प्रोटीन लेकर बैठा है ये सस्ता नट! सर्दियों के लिए रहेगा बेस्ट ऑप्शन

Health Benefits of Groundnut: सर्दियां आते ही चारों और मूंगफली नजर आने लगती है. कुछ लोग तो टाइम पास करने के लिए भी मूंगफली खाने लगते हैं, लेकिन क्या आप मूंगफली के चमत्कारी फायदे जानते हैं. चलिए हम बताते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:22 PM IST
Health Benefits of Groundnut: सर्दियों में हेल्दी रहने के​ लिए मूंगफली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. मूंगफली को 'गरीबों के ड्राई फ्रूट्स' कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग वे सभी पोषक तत्व हैं जो महंगे ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं. ये सस्ता, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है जो न सिर्फ आपको एनर्जी देता है, बल्कि दिल, दिमाग और स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. यदि आप अपने डेली रूटीन में मूंगफली को शामिल करते हैं तो आपको कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको लंबे समय तक एक्टिव और फिट रहने में हेल्प मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं रोजाना मुठ्ठीभर मूंगफली खाने के आपके शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं.

प्रोटीन का पावर हाउस
मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. रोजाना 100 ग्राम मूंगफली को डाइट में ऐड करने से आपको 25–26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. ये काजू और बादाम से भी ज्यादा है. ये टिश्यू रिपेयर करने और मसल्स बिल्ड करने में भी हेल्प करता है.

दिल की सेहत करे बेहतर

मूंगफली में ‘मोनोअनसैचुरेटेड’ और ‘पॉलीअनसैचुरेटेड’ फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बॉडी में जमे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. ये दिल की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मददगार है.
यह भी पढ़ें: घर से निकलने से पहले रोज लगाती हैं काजल और लाइनर? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

 

वेट कंट्रोल
मूंगफली में मौजूद बेहतरीन प्रोटीन और फाइबर की मात्रा आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखती है जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती है जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं और वेट कंट्रोल करने में आसानी होती है.

दिमाग की शक्ति बढ़ाए
मूंगफली में नियासिन और विटामिन बी3 पाए जाते हैं ये पाचन को दुरुस्त करने के साथ साथ दिमाग के काम करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं. ये नर्वस सिस्टम को भी शांत रखने में मदद करते हैं.

हेयर और स्किन हेल्थ
विटामिन ई और जिंक से भरपूर मूंगफली स्किन को चमकदार और बालों को मजबूत बनाने में हेल्प करती है. ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं और एजिंग प्रोसेस का धीमा करते हैं जिससे आपकी स्किन लंबे समय तक जवां दिखाई देती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

