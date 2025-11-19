ठंड में ऐसे पाएं अंदरूनी गर्माहट, रोटी बनाने के पहले आटे में जरूर मिलाएं ये 4 चीजें

Winter Roti Tips: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में लोग शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाने के लिए सही खान-पान अपना लेते हैं. ऐसे में हम आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे रोटियों में मिलाने से पोषण बढ़ सकता है. ये सर्दियों में आपकी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. आपको बता दें, साइंस और आयुर्वेद दोनों मनते हैं कि कुछ हर्ब्स और मसाले शरीर की गर्माहट बढ़ाने, इम्यूनिटी मजबूत करने और डाइजेशन सुधारने में मदद करते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको आटे में मिलाने वाली 4 सुपरहेल्दी चीजों के बारे में बताएंगे.

सोंठ पाउडर

सोंठ या सूखी अदरक को आटे में मिलाकर रोटियां बनाना सर्दियों के लिए बेस्ट है. दरअसल सोंठ या सूखी अदरक सर्दियों में शरीर का टेंपरेचर कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. इनमें मौजूद जिंजरोल और शोगोल जैसे तत्व शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं और सर्दी-जुकाम से बचाते हैं. इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और एंडी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के कारण इम्यूम सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. इसलिए रोजाना आधा या एक चम्मच सोंठ पाउडर आटे में मिलाकर रोटियां बनाने की सलाह दी जाती है. इससे स्वाद भी बेहतर होती है और शरीर को अंदर से गर्माहट का भी एहसास होता है.

मेथी पाउडर

मेथी के बीजों में पाए जाने वाले सैपोनिन और फ्लेवोनॉयड्स सर्दियों में ज्वाइंट्स के दर्द और सूजन कम करने में मददगार होता है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और डाइजेशन सुधारने में मदद करते हैं. ऐसे में आटे में 1 से 2 चम्मच मेथी पाउडर मिलाकर रोटियां बनाने से उनका स्वाद थोड़ा कड़ावा जरूर होता है, लेकिन यह शरीर को एनर्जी और गर्मी देने का भी काम करता है.

अजवाइन पाउडर

सर्दियों में भारी खाना खाने पर पेट फूलने या गैस की शिकायत हो जाती है. ऐसे में आटे में अजवाइन मिलाकर रोटी बनाने से फायदेमंद हो सकता है. अजवाइन में थाइमोल पाया जाता है, जो डाइजेशन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और गैस, अपच जैसी परेशानियों को कम करता है.

तिल पाउडर

पोषक तत्वों से भरपूर तिल में कैल्शियम, आयरन, जिंक और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. वहीं इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडें हड्डियों को मजूबत बनाते हैं और स्किन को भी हेल्दी रखते हैं. ऐसे में ठंड में ड्राइनेस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तिल से बनी रोटियां खाना फायदेमंद हो सकता है. आटे में 2 से 3 चम्मच तिल पाउडर मिला कर रोटियां खाने की सलाह दी जाती है.

