ऑफिस की थकान होगी दूर! घर आकर करें ये 3 योगासन, पूरी तरह रिचार्ज हो जाएगा शरीर और मन

Yoga for Fatigue: आज की तेज रफ्तार जिंदगी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में लंबे समय तक काम करने से बॉडी और माइंड दोनों ही थक जाते हैं. ऑफिस में घंटों लगातार बैठना, स्क्रीन देखना और काम का प्रेशर स्ट्रेस बढ़ा देता है. ऐसे में इससे छुटकारा पाने का नेचुरल और सेफ तरीका योग है, जो बिना दवा के मन को शांति और बॉडी को आराम देता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेसफुल दिन के बाद ऐसे कौन से योग हैं, जिन्हें करने से स्ट्रेस को आपको जल्दी आराम मिल सकता है.

बालासन

बालासन एक ऐसा योग है, जो स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे आसान और असरदार है. इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं, फिर शरीर को आगे की ओर झुकाकर माथा जमीन पर टिकाएं. दोनों हाथ सामने या शरीर के पास रख सकते हैं. यह आसन पीठ, कंधों और गर्दन की जकड़न को कम करता है. साथ ही गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और दिनभर की बेचैनी धीरे-धीरे कम होने लगती है. ऐसे लगातार 2–3 मिनट तक करना फायदेमंद है.

सेतुबंधासन

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने से कमर और रीढ़ में स्ट्रेस पैदा हो सकती है. ऐसे में सेतुबंधासन इसके लिए बहुत फायदेमंद है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें. इसके बाद धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाएं और कुछ देर इस पोजीशन में रहें. ऐसा करने से थकान कम होती है और बॉडी में ताजगी महसूस होती है.

शवासन

शवासन देखने में बेहद आसान लगता है, लेकिन ये बेहद असरदार योगासन है. पीठ के बल लेटकर हाथ-पैर ढीले छोड़ दें और आंखें बंद कर लें. अब अपनी सांस पर ध्यान दें और बॉडी के हर हिस्से को ढाल महसूस करें. इसे करने से स्ट्रेस, चिंता बेचैनी कम होती है. ये ब्रेन को आराम देता है और नींद की गुणवत्ता को सुधारता है. 5 से 10 मिनट शवासन करने से दिनभर का स्ट्रेस निकल जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.