प्यार से पहले समझदारी जरूरी! शादी से पहले पार्टनर के साथ करवाएं ये 5 मेडिकल टेस्ट

शादी से पहले पार्टनर के साथ कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने से कई छिपी हुई बीमारियों और जेनेटिक रिस्क का समय रहते पता चल सकता है. ये टेस्ट शक के लिए नहीं करवाएं जाते हैं बल्कि एक दूसरे की सेहत को लेकर जिम्मेदारी और केयर दिखाते हैं. भारत में बहुत से लोग शादी के बंधन में तो बंध जाते हैं पर बाद में कई ऐसी बीमारियों का पता लगता है जो कपल की जिंदगी को खराब कर देता है. ऐसे में शादी से पहले कपल को कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए ताकि समय रहते किसी भी तरह की बीमारी से निपटा जा सके. आइए जानते हैं वो 5 मेडिकल टेस्ट जो शादी से पहले जरूर करवाने चाहिए.

ब्लड ग्रुप और Rh फैक्टर टेस्ट

इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है ब्लड ग्रुप और Rh फैक्टर टेस्ट. इस टेस्ट से दोनों पार्टनर का ब्लड ग्रुप पता लगाया जाता है. महिलाओं के लिए Rh फैक्टर बहुत जरूरी होता है अगर महिला Rh नेगेटिव और पुरुष Rh पॉजिटिव है तो फ्यूचर में प्रेग्नेंसी के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते कोई समाधान निकल सके.

थैलेसीमिया स्क्रीनिंग

थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो माता पिता से बच्चों में जा सकता है. अगर दोनों पार्टनर थैलेसीमिया माइनर हों तो बच्चे में गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. कई बार आगे आने वाली पीढ़ी इस को इससे बचाने के लिए समय रहते जांच कराने से सही फैसले लिए जा सकते हैं.

HIV और STD

HIV और STD के साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी और सिफलिस जैसी बीमारियों की जांच की जाती है. कई बार ये बीमारियां लंबे समय तक बिना लक्षण के रहती हैं. इनमें से कई बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं. ऐसे में शादी से पहले टेस्ट करवाना न सिर्फ अपने पार्टनर बल्कि खुद की सेहत के लिए भी जरूरी होता है

फर्टिलिटी और हार्मोन टेस्ट

आजकल युवाओं में तनाव और खराब लाइफस्टाइल की वजह से फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं बेहद ही ज्याजा आम हो गई हैं. शादी से पहले इन टेस्ट से ये समझने में मदद मिलती है कि भविष्य में कंसीव करने में कोई परेशानी तो नहीं हो सकती है. इस टेस्ट को करवाने से कपल मानसिक रूप से तैयार रह पाते हैं कि अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो वो एडॉप्शन करवा सकते हैं.

जनरल हेल्थ चेकअप

जनरल हेल्थ चेकअप में ब्लड शुगर, थायरॉइड, बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसे टेस्ट शामिल होते हैं. कई बार ये समस्याएं शुरुआती स्टेज में पकड़ में नहीं आती लेकिन शादी के बाद लाइफस्टाइल बदलने पर परेशानी बढ़ सकती है. समय रहते इनकी जांच करवाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है.