Advertisement
trendingNow13058493
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दी में जरूर बनाएं चना साग की चटनी, झटपट हो जाएगी तैयार; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

सर्दी में जरूर बनाएं चना साग की चटनी, झटपट हो जाएगी तैयार; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Chana Saag Chutney Recipe: क्या आपने कभी चना साग की चटनी खाई है? सर्दियों में अक्सर कई घरों में ये चटनी बनाई जाती है. इस खबर में हम आपको ये चटनी बनानी की रेसिपी बताएंगे और इसके फायदे भी बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दी में जरूर बनाएं चना साग की चटनी, झटपट हो जाएगी तैयार; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Chana Saag Chutney Recipe: सर्दियों में मार्केट में हरी सब्जियां मिलने लगती हैं. इसे ठंड में खाना सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इस मौसम में हरी सब्जियों के कई डिश बनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक चना साग की चटनी भी है. पोषक तत्वों से भरपूर चना साग में आयरन, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं. ऐसे में इसकी चटनी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसकी चटनी को आप रोटी, पराठा, दाल-चावल या खिचड़ी के साथ खा सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे. 

 

चना साग की चटनी के लिए जरूरी रेसिपी
चना साग की चटनी को आप कम सामग्री में भी आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपकी ताजा 1 बड़ा कटोरा चना साग, 1 से 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, थोड़ा हरा धनिया, 1 चम्मच नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और 1 छोटे चम्मच सरसों के तेल की जरूरत होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

चटनी बनाने की रेसिपी
चना साग बनाने के लिए सबसे पहले चना साग को उबालें. इसके बाद ध्यान रखें कि साग ज्यादा न उबलें, बस हल्का नर्म कर लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें. अब मिक्सर में उबला हुआ चना साग, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया डालें. फिर नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छे से पीस लें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालें. याद रकें कि चटनी ज्यादा पतली न हो. लास्ट में ऊपर से सरसों का तेल डालकर हल्का सा मिक्स कर लें. 

 

चना साग की चटनी के फायदे
चना साग की चटनी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है. आयरन से भरपूर होने के कारण यह खून की कमी को भी दूर करता है. साथ ही फाइबर होने के कारण यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Chana Saag Chutney RecipeChana Saag

Trending news

ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग