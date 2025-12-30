सर्दी में जरूर बनाएं चना साग की चटनी, झटपट हो जाएगी तैयार; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Chana Saag Chutney Recipe: सर्दियों में मार्केट में हरी सब्जियां मिलने लगती हैं. इसे ठंड में खाना सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इस मौसम में हरी सब्जियों के कई डिश बनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक चना साग की चटनी भी है. पोषक तत्वों से भरपूर चना साग में आयरन, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं. ऐसे में इसकी चटनी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसकी चटनी को आप रोटी, पराठा, दाल-चावल या खिचड़ी के साथ खा सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे.

चना साग की चटनी के लिए जरूरी रेसिपी

चना साग की चटनी को आप कम सामग्री में भी आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपकी ताजा 1 बड़ा कटोरा चना साग, 1 से 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, थोड़ा हरा धनिया, 1 चम्मच नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और 1 छोटे चम्मच सरसों के तेल की जरूरत होती है.

चटनी बनाने की रेसिपी

चना साग बनाने के लिए सबसे पहले चना साग को उबालें. इसके बाद ध्यान रखें कि साग ज्यादा न उबलें, बस हल्का नर्म कर लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें. अब मिक्सर में उबला हुआ चना साग, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया डालें. फिर नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छे से पीस लें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालें. याद रकें कि चटनी ज्यादा पतली न हो. लास्ट में ऊपर से सरसों का तेल डालकर हल्का सा मिक्स कर लें.

चना साग की चटनी के फायदे

चना साग की चटनी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है. आयरन से भरपूर होने के कारण यह खून की कमी को भी दूर करता है. साथ ही फाइबर होने के कारण यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.