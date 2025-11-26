Advertisement
रट लें इनवेस्टमेंट की ये 3 अच्छी आदतें, अमीर बनने का हो सकता है पक्का फॉर्मूला

Best Investing Habits: आज के समय में हर इंसान इनवेस्टमेंट कर रहा है. लेकिन बहुत कम ही लोग जो इससे अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं. इसका बढ़ा कारण आपकी इनवेस्टमेंट की गलत आदतें हो सकती हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:40 AM IST
Best Investing Habits: इनवेस्टमेंट की दुनिया में सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि सही और अनुशासित आदतों से मिलती है. अगर आप अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो सफल इंवेस्ट करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है. इस खबर में हम आपको सफल इनवेस्टमेंट करने के चार मुख्य रणनीतियों के बारे में बताएंगे. 

 
गोल सेट करें
सफल इनवेस्टमेंट कभी भी जल्दबाजी में नहीं की जाती. ऐसे लोगों का हर निवेश एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य (जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई) से जुड़ा होता है. ये गोल उन्हें इनवेस्टमेंट की दिशा और समय-सीमा तय करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही, वे नियमितता का अनुशासन बनाए रखते हैं. हर महीने सेलरी का एक निश्चित हिस्सा बचाते हैं और तुरंत इंवेस्ट करने की आदत बनाते हैं. यह SIP (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) जैसा दृष्टिकोण उन्हें कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा देता है. 

 

रिस्क को बांटें
बुद्धिमान इन्वेस्टर अपनी सारी पूंजी एक ही जगह पर नहीं लगाता. वे जानते हैं कि सभी अंडे एक ही टोकरी में रखना रिस्की हो सकता है. इसलिए वे अपने इनवेस्टमेंट को बांट लेता है, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड, और म्यूचुअल फंड्स. अगर बाजार का कोई एक हिस्सा मंदी में भी चला जाता है, तो दूसरे इंवेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है. 

 

फीलिंग्स पर कंट्रोल
बाजार में हमेशा उतार-चढ़ाव आते रहता है. लेकिन सफल निवेशक डर या लालच जैसी फीलिंग्स को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते. वे बाजार के अस्थायी शोर को अनदेखा करते हैं. वे हमेशा बड़ी सोच रखते हैं. वे मानते हैं कि अच्छा इनवेस्टमेंट समय के साथ ही फल देता है. वे जल्दबाजी में खरीद-बिक्री करने के बजाय, अपने मूल इनवेस्टमेंट पर टिके रहते हैं. ऐसा करने से वे गलतियों से बचे रहते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

