Advertisement
trendingNow13078903
Hindi Newsलाइफस्टाइलपीठ के पुराने दर्द से हैं परेशान? इन असरदार घरेलू नुस्खों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

पीठ के पुराने दर्द से हैं परेशान? इन असरदार घरेलू नुस्खों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

Back Pain Home Remedies: आज के समय में पीठ दर्द और बेचीनी की समस्या आम हो गई है. कई बार मेडिसिन से भी आराम नहीं मिल पाता, ऐसे में आयुर्वेद आपकी मदद क सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीठ के पुराने दर्द से हैं परेशान? इन असरदार घरेलू नुस्खों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

Back Pain Relief: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अच्छे से आराम करने का भी मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में पीठ दर्द और बेचैनी की समस्या आम बन गई है. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने, गलत पोश्चर या स्ट्रेस के कारण ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है. कई बार मेडिसिन या पेन किलर लेने के बाद भी इस दर्द से राहत नहीं मिल पाता. ऐसे में इससे छुटकारा पाने में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, कुछ आसान घरेलू नुस्खों को दिनचर्या में शामिल कर दर्द को अलविदा कह सकते हैं. लहसुन के तेल से लेकर हल्दी वाले दूध तक, ये उपाय सुरक्षित, सस्ते और प्रभावी हैं, जो सूजन कम करते हैं और आराम देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

लहसुन के फायदे
लहसुन नारियल तेल या सरसों तेल से मालिश करना बेहद फायदेमंद होता है. लहसुन में एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से दर्द और सूजन को कम करते हैं. इसके लिए 8-10 लहसुन की कलियां लें. इन्हें नारियल तेल या सरसों तेल में डालकर हल्की आंच पर भूनें, जब तक कलियां काली न पड़ जाएं, पकाते रहें। इसके बाद तेल को छानकर ठंडा होने दें.

 

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, रोज रात को सोने से पहले इस गुनगुने तेल से पीठ और कमर की हल्की मालिश करें. 10-15 मिनट मालिश करने के बाद गर्म पानी से सेंक भी सकते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मांसपेशियां ढीली करता है और दर्द में तुरंत राहत देता है। कई आयुर्वेदिक स्रोतों में यह नुस्खा पीठ दर्द के लिए रामबाण माना जाता है.

 

हल्दी वाला दूध के फायदे
इसके अलावा, हल्दी वाला दूध भी दर्द दूर करने में कारगर है. हल्दी में कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड सूजन और दर्द को कम करने में बहुत कारगर है. इसके लिए एक गिलास गर्म दूध लें. इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च जो कर्क्यूमिन को बेहतर अवशोषित करती है और गुड़ या शहद डाल सकते हैं. रात को सोने से पहले रोज पीएं. यह नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और रिकवरी तेज करता है. अगर एसिडिटी हो तो मात्रा कम रखें. ये आयुर्वेदिक नुस्खे बिना साइड इफेक्ट के लंबे समय तक राहत देते हैं. अगर दर्द गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

back pain reliefback pain home remedies

Trending news

Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा