पीठ के पुराने दर्द से हैं परेशान? इन असरदार घरेलू नुस्खों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

Back Pain Relief: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अच्छे से आराम करने का भी मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में पीठ दर्द और बेचैनी की समस्या आम बन गई है. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने, गलत पोश्चर या स्ट्रेस के कारण ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है. कई बार मेडिसिन या पेन किलर लेने के बाद भी इस दर्द से राहत नहीं मिल पाता. ऐसे में इससे छुटकारा पाने में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, कुछ आसान घरेलू नुस्खों को दिनचर्या में शामिल कर दर्द को अलविदा कह सकते हैं. लहसुन के तेल से लेकर हल्दी वाले दूध तक, ये उपाय सुरक्षित, सस्ते और प्रभावी हैं, जो सूजन कम करते हैं और आराम देते हैं.

लहसुन के फायदे

लहसुन नारियल तेल या सरसों तेल से मालिश करना बेहद फायदेमंद होता है. लहसुन में एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से दर्द और सूजन को कम करते हैं. इसके लिए 8-10 लहसुन की कलियां लें. इन्हें नारियल तेल या सरसों तेल में डालकर हल्की आंच पर भूनें, जब तक कलियां काली न पड़ जाएं, पकाते रहें। इसके बाद तेल को छानकर ठंडा होने दें.

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, रोज रात को सोने से पहले इस गुनगुने तेल से पीठ और कमर की हल्की मालिश करें. 10-15 मिनट मालिश करने के बाद गर्म पानी से सेंक भी सकते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मांसपेशियां ढीली करता है और दर्द में तुरंत राहत देता है। कई आयुर्वेदिक स्रोतों में यह नुस्खा पीठ दर्द के लिए रामबाण माना जाता है.

हल्दी वाला दूध के फायदे

इसके अलावा, हल्दी वाला दूध भी दर्द दूर करने में कारगर है. हल्दी में कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड सूजन और दर्द को कम करने में बहुत कारगर है. इसके लिए एक गिलास गर्म दूध लें. इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च जो कर्क्यूमिन को बेहतर अवशोषित करती है और गुड़ या शहद डाल सकते हैं. रात को सोने से पहले रोज पीएं. यह नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और रिकवरी तेज करता है. अगर एसिडिटी हो तो मात्रा कम रखें. ये आयुर्वेदिक नुस्खे बिना साइड इफेक्ट के लंबे समय तक राहत देते हैं. अगर दर्द गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

--आईएएनएस

