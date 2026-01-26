थायराइड से जुड़े ये बड़े मिथक! केवल आयोडीन ही काफी नहीं, जानें इस बीमारी से बचाव का सही तरीका

Advertisement
Thyroid Myths: बच्चों से लेकर युवाओं तक थायराइड, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है. वहीं इसको लेकर कई मिथ भी है, ऐसे में इस खबर में हम आपको थायराइड से जुड़े मिथकों के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:33 PM IST
Thyroid Tips: आज के समय में युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और थायराइड जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं. बच्चों से लेकर युवा तक में डायबिटीज और थायराइड के लक्षण नजर आते हैं, वहीं इसको लेकर कई मिथ भी हैं, ऐसे में इस खबर में हम आपको थायराइड से जुड़े मिथकों के बारे में बताएंगे. दशकों से हमें बताया गया है कि थायराइड से बचने के लिए 'आयोडीन युक्त नमक' ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है. मॉर्डन साइंस और आयुर्वेद ने आयोडीन का महत्व दिया है, लेकिन ये भी माना है कि थायराइड के लिए सिर्फ आयोडीन काफी नहीं है. 

 

क्या कहता है मॉर्डन साइंस और आयुर्वेद?
चिकित्सा विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद ने थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ आयोडीन को जरूरी नहीं माना है. थायराइड ग्रंथि के लिए सेलेनियम और जिंक भी जरूरी हैं. इन दोनों के बिना थायराइड ग्रंथि को सही तरीके से काम करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आयुर्वेद में थायराइड ग्रंथि के रोग को कफ और मेद धातु दूषित से जोड़कर देखा गया है, जिसमें गले में कई विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जो लंबे समय तक रहने पर गले में संक्रमण और बीमारी का कारण बनते हैं. इससे गले में सूजन होने लगती है, निगलने में परेशानी होती है और तेज बोलने में भी दिक्कत होने लगती है.

आयुर्वेद के अनुसार
आयुर्वेद थायराइड को केवल एक हॉर्मोनल समस्या नहीं, बल्कि हमारे शरीर की 'अग्नि' (मेटाबॉलिज्म) का मंद होना मानता है. थायराइड ग्रंथि को सुचारु रूप से चलाने के लिए आयोडीन के साथ सेलेनियम और जिंक दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये टी-3 और टी-4 को सक्रिय तरीके से काम करने में मदद करते हैं.

 

थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है?
थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से दो हार्मोन टी-3 और टी-4 (निष्क्रिय) बनाती है. सेलेनियम निष्क्रिय T4 को सक्रिय T3 में बदलने में मदद करता है और सक्रिय बनाता है. अगर शरीर में आयोडीन और सेलेनियम दोनों हैं, तो शरीर हार्मोन का उत्पाद और उपयोग दोनों ही सही तरीके से कर पाएगा. शरीर में सेलेनियम के साथ जिंक भी होना जरूरी है. जिंक रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे कोशिकाएं थायराइड हॉर्मोन को पहचान कर उन्हें ग्रहण कर सकें.

 

थायराइड के घरेलू उपाय 
आयुर्वेद में थायराइड के लिए ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनसे थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे मेथी का पानी पीना, हरा धनिया का सेवन करना और कद्दू के बीज को आहार में शामिल करना. कद्दू के बीज में जिंक और सेलेनियम दोनों पाए जाते हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Thyroid MythsThyroid Tips

