क्या बीयर पीने से शरीर से निकल सकती है पथरी, डॉक्टर ने बताया मिथ है या सच

किडनी स्टोन की समस्या एक आम समस्या बन चुकी हैं. किडनी स्टोन होने पर दवाई और डाइट की मदद से यह शरीर से बाहर निकल जाती है. अक्सर किडनी स्टोन होने पर लोग बीयर पीने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं क्या बीयर पीने से किडनी स्टोन निकल जाती है.
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किडनी स्टोन होने पर कुछ लोग कहते हैं कि पथरी हो गई है तो आप बीयर पीना शुरू कर दो. बीयर पथरी को शरीर से बाहर निकाल देती है. क्या सच में बीयर पीने से किडनी स्टोन शरीर से बाहर निकल जाती है? आइए आकाश हेल्थकेयर नेफ्रोलॉजी डॉ. विक्रम कालरा से जानते हैं क्या बीयर पीने से सच में किडनी स्टोन बाहर निकल जाती है या मिथ है?
डॉक्टर के अनुसार यह सबसे बड़ा मिथक है. बीयर पीने से पथरी शरीर से बाहर नहीं निकलती है. बल्कि इसका साइज बढ़ जाता है. बीयर पीने से पथरी बढ़ सकती है. पथरी होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इलाज और दवाई की मदद से पथरी की समस्या को ठीक किया जा सकता है.
किडनी स्टोन होने पर बीयर का सेवन नहीं करना चाहिए. बीयर में अल्कोहल होता है जो कि शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या को बढ़ा सकता है. हिहाइड्रेशन होने पर किडनी स्टोन का साइज बढ़ सकता है. किडनी स्टोन होने पर पानी का ज्यादा सेवन करना चाहिए.
डॉक्टर के अनुसार किडनी स्टोन मरीज को हर घंटे में 200 मिलीलीटर पानी का सेवन करना चाहिए. लेकिन पानी के बार में पीने की बजाये थोड़ी-थीड़ी मात्रा में पीना चाहिए.
किडनी स्टोन होने पर नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं. नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.