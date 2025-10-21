Advertisement
डायबिटीज का मिल गया तोड़? इस भारतीय यूनिवर्सिटी ने की बड़ी खोज, हरी पत्तियों में खोजा शुगर का इलाज

What Is Sinapic Acid: नागालैंड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपनी एक खोज में प्राकृतिक पौधों में पाए जाने वाले सिनैपिक एसिड को डायबिटीज के इलाज के लिए प्रभावी औषधीय एजेंट के रूप में पहचाना है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 21, 2025, 02:51 PM IST
Sinapic Acid: नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिसमें उन्होंने एक प्राकृतिक पौधों में पाया जाने वाला कंपाउंड 'सिनैपिक एसिड' (Sinapic Acid) को डायबिटिक घावों के इलाज में प्रभावी औषधीय एजेंट के रूप में पहचाना है. यह खोज 'नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स' नाम के एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुई है. डायबिटिक घाव, विशेष रूप से फुट अल्सर, मधुमेह रोगियों में एक गंभीर समस्या है. यह घाव धीरे-धीरे भरता है और न्यूरोपैथी, खराब रक्त संचार, संक्रमण और गंभीर मामलों में अंग विच्छेदन (amputation) का कारण बन सकता है. इस खोज से ऐसे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है. 

सिनैपिक एसिड का सेवन

रिसर्च में पाया गया कि सिनैपिक एसिड का मौखिक सेवन डायबिटिक घावों को तेजी से भरने में मदद करता है. यह कंपाउंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कई खाद्य पौधों में पाया जाता है. इसका असर SIRT1 मार्ग को सक्रिय करने के जरिए होता है, जो टिश्यू रिपेयर, नए ब्लड सेल्स के निर्माण (angiogenesis) और इंफ्लेमेशन कंट्रोल में अहम भूमिका निभाता है. स्टडी को लीड कर रहे नागालैंड यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर ने बताया,' डायबिटीज आज दुनिया की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है. इसके कारण घाव भरने में देरी होती है, जिससे संक्रमण और अंग कटने की नौबत आती है. मौजूदा सिंथेटिक दवाएं सीमित प्रभावी हैं और कई बार दुष्प्रभाव भी देती हैं. 

इलाज में आएगी तेजी 

प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर ने आगे बताया कि रिसर्च में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया कि कम मात्रा यानी 20 मिलीग्राम की खुराक ज्यादा प्रभावी रही, जबकि अधिक मात्रा 40 मिलिग्राम इसकी अपेक्षा कम असरदार रही. इसे इनवर्टेड डोज रिस्पॉन्स कहा जाता है, जो भविष्य की ड्रग स्ट्रैटजी के लिए महत्वपूर्ण है. इस खोज से न केवल डायबिटिक फुट अल्सर के इलाज में तेजी आएगी, बल्कि यह प्राकृतिक, सुरक्षित और किफायती ओरल ट्रीटमेंट के रूप में उपलब्ध हो सकेगा. खासकर ग्रामीण और कम संसाधन वाले क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी.  

मेटाबॉलिक हेल्थ में आएगा सुधार 

शोधकर्ताओं ने बताया कि सिनैपिक एसिड न केवल घाव भरने में मदद करता है, बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है. अगला चरण पायलट क्लीनिकल ट्रायल का होगा, जिससे इसके मानव उपयोग की पुष्टि की जा सके. यह खोज भारत के वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है, जो प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और मधुमेह के जटिल प्रभावों से निपटने में मददगार साबित हो सकती है. 

FAQ  

सिनैपिक एसिड क्या है? 

यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कई खाद्य पौधों में पाया जाता है. 

यह किस बीमारी में मदद करता है?

सिनैपिक एसिड  डायबिटिक घावों, विशेष रूप से फुट अल्सर के इलाज में मदद करता है. 

