नाश्ते में झटपट बनाएं नागपुर स्टाइल तरी पोहा रेसिपी, एक बार खाया तो रोज पकाने का करेगा दिल

Nagpur Style Tari Poha Recipe: भारत में हर राज्य और शहर की अपनी-अपनी खास डिश होती है. नागपुर की बात करें तो यहां का तरी पोहा सुबह-सुबह चाय के साथ खाने का मजा दोगुना कर देता है. इंदौर के सादगी भरे पोहे को यहां खास मसालेदार तरी के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी लाजवाब बना देता है. ये न सिर्फ पेट भरने वाला है बल्कि लाइट और टेस्टी भी है. आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है.

पोहा बनाने की सामग्री

-2 कप मोटे पोहे

-1 प्याज बारीक कटा हुआ

-2 हरी मिर्च बारीक कटी

-1 टेबलस्पून मूंगफली

-आधा चम्मच राई

-आधा चम्मच हल्दी

-6 से 7 करी पत्ते

-स्वादानुसार नमक

-2 बड़ा चम्मच तेल

-हरा धनिया सजाने के लिए

-नींबू का रस

तरी बनाने की सामग्री

-1 प्याज बारीक कटा

-2 टमाटर प्यूरी

-1 बड़ा अदरक-लहसुन पेस्ट

-आधा चम्मच हल्दी

-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 चम्मच धनिया पाउडर

-आधा चम्मच गरम मसाला

-स्वादानुसार नमक

-2 टेबलस्पून तेल

-1 कप पानी

पोहा तैयार करने का तरीका

सबसे पहले पोहे को छलनी में डालकर हल्के पानी से धो लें और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें. अब एक पैन में तेल गरम करें, उसमें राई और करी पत्ते डालें. इसके बाद मूंगफली डालकर कुरकुरी होने तक भून लें. अब प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. हल्दी और नमक डालकर पोहे डालें और अच्छे से मिला लें. ऊपर से हरा धनिया और नींबू निचोड़कर गैस बंद कर दें.

तरी तैयार करने का तरीका

एक कढ़ाही में तेल गरम करें, उसमें प्याज डालकर सुनहरा भूनें. अब अदरक-लहसुन पेस्ट डालें और खुशबू आने तक पकाएं. टमाटर की प्यूरी डालकर मसाले डालें और तेल छोड़ने तक भूनें. इसमें पानी डालकर तरी जैसी ग्रेवी तैयार करें. जब मसाला अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दें.

सर्व करने का तरीका

गरमा गरम पोहे को प्लेट में निकालें और उसके साथ मसालेदार तरी डालकर परोसें. चाहें तो ऊपर से बारीक सेव और प्याज डालकर गार्निश कर सकते हैं.

क्यों है खास?

नागपुर स्टाइल तरी पोहा सुबह का एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्वाद तीनों का सही बैलेंस होता है. इसका हल्का मसालेदार स्वाद हर किसी को पसंद आता है. एक बार इसे चख लिया तो रोज बनाने का मन जरूर करेगा.