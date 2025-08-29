नाखून चबाना सेहत के लिए बुरा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है ऐसी-ऐसी बातें

What Nail Biting Means: अक्सर लोग नाखून चबाने की आदत को बुरी नजर से देखते हैं. इसे न सिर्फ अनहेल्दी माना जाता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह बताया जाता है.हालांकि, हाल ही में कई रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज से ये बात सामने आई है कि नाखून चबाने की आदत हमेशा बुरी नहीं होती. कई बार ये आपकी पर्सनालिटी और मेंटल कंडीशन के बारे में दिलचस्प बातें भी बताती है.

नाखून चबाने का क्या मतलब निकला जाए?

1. परफेक्शनिस्ट नेचर का इशारा

जो लोग अक्सर नाखून चबाते हैं, वो अंदर से काफी परफेक्शनिस्ट होते हैं. उन्हें काम में छोटी-सी भी कमी पसंद नहीं आती. जब चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होतीं, तो वो स्ट्रेस में आकर नाखून चबाने लगते हैं. यानी ये आदत बताती है कि आप काम को बारीकी से करने वाले इंसान हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. स्ट्रेस और बोरियत का नतीजा

नाखून चबाना कई बार स्ट्रेस या बोरियत का इशारा होता है. जब इंसान लंबे समय तक किसी सोच में उलझा हो या कुछ करने को न हो, तो उसका ध्यान नाखूनों पर चला जाता है. ऐसे में यह आदत दिखाती है कि आप अपने दिमाग को लगातार एक्टिव रखने वाले इंसान हैं.

3. हाई एनर्जी वाली पर्सनालिटी

कुछ साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि नाखून चबाना हाई एनर्जी का सिग्नल हो सकता है. ऐसे लोग अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी रखते हैं, जिसे वे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते. नाखून चबाना उस एक्सट्रा एनर्जी को रिलीज करने का तरीका बन जाता है.

4. इंट्रोवर्ट नेचर की झलक

अगर आप भीड़ में या बातचीत के दौरान अक्सर नाखून चबाते हैं, तो ये आपके इंट्रोवर्ट नेचर का इशारा हो सकता है. ऐसे लोग अक्सर ज्यादा बात करने की बजाय अपने विचारों में खोए रहते हैं और अपनी घबराहट या झिझक को छुपाने के लिए नाखून चबाने लगते हैं.

5. पेशेंस की कमी का बड़ा इशारा

ये आदत कई बार धैर्य की कमी को भी दर्शाती है. जब कोई काम देर से हो या इंतजार करना पड़े, तो कुछ लोग नाखून चबाने लगते हैं. इसका मतलब है कि आप जल्दी रिजल्ट पाने वाले और इम्पैशेंट नेचर वाले इंसान हो सकते हैं.