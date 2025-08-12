सुंदरता के चक्कर में हो सकता है नाखूनों का सत्यानाश! अंदर से उन्हें खोखला कर रही है ये एक आदत
Advertisement
trendingNow12876982
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुंदरता के चक्कर में हो सकता है नाखूनों का सत्यानाश! अंदर से उन्हें खोखला कर रही है ये एक आदत

Nail Paint Side Effect: आजकल महिलाएं अपनी सुंदरता को निखारने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. जिस तरह चेहरी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ही महिलाएं मेकअप का साहारा लेती हैं ठीक उसी तरह कई महिलाएं नाखूनों को भी नेल पेंट, नेक एक्सटेंशन और नेल आर्ट के जरिए सजाती हैं. आज हम आपको बताएंगे हर समय नेल पॉलिश लगाकर रखने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुंदरता के चक्कर में हो सकता है नाखूनों का सत्यानाश! अंदर से उन्हें खोखला कर रही है ये एक आदत

Nail Polish Side Effect: आजकल बहुत सी महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तलाश में रहती हैं. कई महिलाओं अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को भी सजाने का काम करती हैं. कई महिलाएं तरह-तरह की नेल पॉलिश लगा कर रखना पसंद करती हैं, पर क्या आपको पता है नेल पॉलिश से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आपकी खूबसूरत नेल पॉलिश आपके नाखूनों को अंदर से खोखला कर रही है.

टॉल्यूइन
नेल पॉलिश में टॉल्यूइन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है जो नाखूनों के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है जिससे शरीर में कई तरह की दिक्कते देखने को मिल सकती हैं. शरीर की कोशिकाओं के साथ मिलने पर ये केमिकल काफी खतरनाक रूप ले लेता है.

नाखून
रेगुलर नेल पॉलिश लगाने या नेल एक्सटेंशन करवाने से नाखूनों को ताजी हवा नहीं मिलती है जिससे नाखून काफी कमजोर हो जाते हैं. बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि नाखूनों की नैचुरल चमक भी कम हो जाए. कई बार इंफेक्शन काभी खरता बढ़ जाता है.

कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी
नेल पॉलिश में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारी सेह के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है. कई बार नेल पेंट लगाने से लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी का सामना करना पड़ता है. नाखूनों का पीला, नीला या सफेद पड़ना कई बार बहुत सी बीमारियों का लक्षण होते हैं. आजकल नेल पेंट लगाने से नाखून छुप जाते हैं जिससे  कई बार बीमारियों का पता काफी देर से लगता है.

 प्रेग्नेंसी
 प्रेग्नेंसी में भी कई डॉक्टर महिलाओं को नेल पेंट ना लगाने की सलाह देते हैं. कई बार हाथों से खाना खाते समय खाने में नेल पेंट के छोटे पार्टिक्ल्स चले जाते हैं जिस वजह से प्रेग्नेंसी में नेल पेंट ना लगाने की सलाह दी जाती है.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Nail Paint Side Effectsnail paint disadvantages

Trending news

गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
;