सुंदरता के चक्कर में हो सकता है नाखूनों का सत्यानाश! अंदर से उन्हें खोखला कर रही है ये एक आदत

Nail Polish Side Effect: आजकल बहुत सी महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तलाश में रहती हैं. कई महिलाओं अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को भी सजाने का काम करती हैं. कई महिलाएं तरह-तरह की नेल पॉलिश लगा कर रखना पसंद करती हैं, पर क्या आपको पता है नेल पॉलिश से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आपकी खूबसूरत नेल पॉलिश आपके नाखूनों को अंदर से खोखला कर रही है.

टॉल्यूइन

नेल पॉलिश में टॉल्यूइन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है जो नाखूनों के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है जिससे शरीर में कई तरह की दिक्कते देखने को मिल सकती हैं. शरीर की कोशिकाओं के साथ मिलने पर ये केमिकल काफी खतरनाक रूप ले लेता है.

नाखून

रेगुलर नेल पॉलिश लगाने या नेल एक्सटेंशन करवाने से नाखूनों को ताजी हवा नहीं मिलती है जिससे नाखून काफी कमजोर हो जाते हैं. बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि नाखूनों की नैचुरल चमक भी कम हो जाए. कई बार इंफेक्शन काभी खरता बढ़ जाता है.

कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी

नेल पॉलिश में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारी सेह के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है. कई बार नेल पेंट लगाने से लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी का सामना करना पड़ता है. नाखूनों का पीला, नीला या सफेद पड़ना कई बार बहुत सी बीमारियों का लक्षण होते हैं. आजकल नेल पेंट लगाने से नाखून छुप जाते हैं जिससे कई बार बीमारियों का पता काफी देर से लगता है.

प्रेग्नेंसी

प्रेग्नेंसी में भी कई डॉक्टर महिलाओं को नेल पेंट ना लगाने की सलाह देते हैं. कई बार हाथों से खाना खाते समय खाने में नेल पेंट के छोटे पार्टिक्ल्स चले जाते हैं जिस वजह से प्रेग्नेंसी में नेल पेंट ना लगाने की सलाह दी जाती है.