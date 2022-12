Nails Cleaning: इस तरह अपने नाखूनों को घर में ही बनाएं शाइनी, नहीं पड़ेगी पार्लर जाने की जरूरत

How To Make Your Nails Shiny: हमारे हाथों और उंगलियों की तरह नाखून भी शरीर का अहम हिस्सा है, ये ओवरऑल ब्यूटी को बढ़ा देता है. इसलिए ज्यादातर महिलाएं वक्त पर नेल कटिंग और मेनिक्योर का सहारा लेती है. लेकिन बार-बार मेनिक्योर करवाना न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि इससे नेल्स को भी काफी नुकसान पहुंचता है और इसकी शाइन कम होने लगती है. आइए जानते हैं कि हम किस तरह से घर में ही नाखूनों की चमक बरकरार रख सकते हैं.

नाखूनों को कैसे बनाएं शाइनी?

हमारे नाखूनों को हमेशा केयर की जरूरत होती है, अगर इनका ख्याल न रखा गया तो चमक खोने लगती है साथ ही इंफेक्शन का खतरा भी पैदा हो जाता है. आइए जानते हैं कि आप किस तरह बेहद आसानी से घर बैठे-बेठे नेल्स को शाइनी बना सकते हैं. अगर नीचे लिखे हुए उपायों को फॉलो करेंगे तो आपको पार्लर जाकर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1. गुनगुने पानी से नाखूनों की सफाई

नाखूनों को साफ करने के लिए आप सबसे पहले पानी को हल्का गर्म कर लें इसके बाद इस गुनगुने पाने को किसी ऐसे बर्तन में निकालें जिसमें आपकी सारी उंगलियां डूब सके. अब इसमें नेल्स को भिगोएं. 5 से 10 मिनट के इंतजार के बाद नाखून को बाहर निकाल दें. कुछ लोग गुनगुने पानी में गुलाब जब, नींबू और माइल्ड शैम्पू भी मिलाते हैं.

2. तेल की मदद से नाखून करें साफ

तेल का इस्तेमाल आपने बालों के लिए खूब किया होगा, लेकिन नाखूनों को साफ करने और चमकाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है. नाखूनों के लिए ये वरदान से कम नहीं है. इससे नेल्स मॉइश्चराइज हो जाते हैं. अगर आप नियमित तौर से नाखूनो पर ऑयल मसाज करेंगे तो इससे नेचुरल शाइन वापस आ जाएगी और साथ ही नाखूनों के बीच फंसी गंदगी भी दूर हो जाएगी. इसके लिए तिल का तेल और लैवेंडर ऑयल काफी काम आ सकता है.

