Fitness Corner: सेलिब्रेटी ट्रेनर बोलीं, 'एक्टर्स खुद को फिट रखने के लिए चुनौती देते हैं'

It’s my time and I’m coming out to play... I’m crazy baby.. Insane A Fun Fitness Friday with @malaikaaroraofficial @janhvikapoor @larabhupathi @aneesha_gaba and task master @samir.purohit at @thepilatesstudiomumbai . . . . . . #pilates #PilatesGirl #fitness #fit #fitindia #fitness #namratapurohit #fitspiration #thought #quote #strong #fly #believe #MalaikaAroraKhan #LaraDutta #JanhviKapoor #NamrataPurohit

A post shared by Namrata Purohit (@namratapurohit) on May 31, 2019 at 3:20am PDT