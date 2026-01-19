Advertisement
प्रोटीन का पावरहाउस है पनीर! नेशनल चीज लवर्स डे पर जानें फिटनेस के लिए क्यों है जरूरी?

प्रोटीन का पावरहाउस है 'पनीर'! नेशनल चीज लवर्स डे पर जानें फिटनेस के लिए क्यों है जरूरी?

National Cheese Lovers Day 2026: हर साल 20 जनवरी को 'नेशनल चीज लवर्स डे' मनाया जाता है. दरअसल फिटनेस के प्रति जागरूक लोग पनीर को भरोसेमंद स्रोत मानते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको पनीर के फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:04 PM IST
प्रोटीन का पावरहाउस है 'पनीर'! नेशनल चीज लवर्स डे पर जानें फिटनेस के लिए क्यों है जरूरी?

Benefits of Paneer: चीज और पनीर लवर्स के लिए 20 जनवरी को हर साल नेशनल चीज लवर्स डे मनाया जाता है. ये दिन चीन और पनीर को पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद खास है. आज के समय में फिटनेस को लेकर बढ़ती जागरूकता लोगों में हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट अपनाने पर मजबूर कर रही है. ऐसे में लोग पनीर जैसे प्रोटीन बेस्ट डाइट खास पसंद कर रहे हैं. खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए पनीर आज प्रोटीन का एक भरोसेमंद स्रोत बन चुका है. यही कारण है कि घर के खाने से लेकर रेस्तरां तक मेन्यू में पनीर जरूर होता है. 

 

कैसे काम करता है पनीर?
पनीर को दूध से तैयार किया जाता है और इसमें दूध के लगभग सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. विज्ञान के मुताबिक, पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत में मदद करता है. जब हम पनीर खाते हैं, तो उसमें मौजूद प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में बदलता है, जो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाता है. यही कारण है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग और फिटनेस के प्रति सजग व्यक्ति पनीर को अपनी डाइट में शामिल करते हैं.

पनीर में मौजूद पोषक तत्व
पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, डी, ई और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. पनीर हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में मदद करता है. प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं.

 

पनीर के फायदे
कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. ये तत्व हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नियमित पनीर का सेवन हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हड्डियों और दांतों की सेहत बनी रहती है.

 

एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज
पनीर में मौजूद सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और जल्दी बुढ़ापा लाते हैं. सेलेनियम की वजह से हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है. इसके साथ ही, विटामिन ए और ई हमारी त्वचा और आंखों की सेहत में योगदान देते हैं और शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखते हैं.

 

क्या कहता है रिसर्च
एक रिसर्च के अनुसार, पनीर का नियमित सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक हो सकता है. यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बशर्ते इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए. पनीर लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे दिनभर शरीर सक्रिय और तंदुरुस्त रहता है. इसके अलावा पनीर में लैक्टोज कम होने की वजह से यह पाचन के लिए भी लाभकारी माना जाता है.

 

इन सावधानियों को बरतना है जरूरी
हालांकि, पनीर का सेवन करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. अगर पनीर कच्चा हो या बनाने में इस्तेमाल हुआ दूध पाश्चराइज्ड न हो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, अगर पनीर बनाने में होल मिल्क का इस्तेमाल किया गया हो तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. इसलिए पनीर का सेवन संतुलित मात्रा में करना स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है. नेशनल चीज लवर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि पनीर और चीज हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
--आईएएनएस

 

