बेहद खूबसूरत होती हैं साउथ इंडिया की महिलाएं! इन नेचुरल ब्यूटी हैक्स में छिपे हैं खूबसूरती के राज, जरूर करें फॉलो

Beauty Tips: साउथ इंडिया की महिलाएं अलग ही खूबसूरत दिखती हैं. ये अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उनकी दमकती स्किन और लंबे और घने बाल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का राज क्या है? आपको बता दें, इसके पीछे कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि घर में मौजूद कुछ नेचुरल चीजें है. इस खबर में हम आपको साउथ इंडिया के कुछ ऐसे ब्यूटी हैक्स जो वहां की महिलाओं को खूबसूरती का राज हैं. इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपकी स्किन भी दिमकने लगेगी.

नारियल तेल

साउथ इंडिया में नारियल तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. खाने-पकाने में इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में महिलाएं इसे स्किन केयर और हेयर केयर में भी इस्तेमाल करती हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर नारियल तेल, स्किन को पोषण देने का काम करता है और बालों को मजबूती प्रदान करता है. ऐसे में इसका इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसे हल्का गर्म करके स्किन पर मसाज करें या हफ्ते में दो बार बालों में लगाएं. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा.

हल्दी से बना फेस पैक

वहीं की महिलाएं हल्दी से बने फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं. हल्दी साउथ इंडिया में रसोई से लेकर, ब्यूटी रूटीन का भी अहम हिस्सा है. ऐसे में वहां कि महिलाएं हल्दी, बेसन और दही मिलाकर फेस पैक बनाती हैं. इस फैक फैक के इस्तेमालसे स्किन से टैन हटाता है, दाग-धब्बे कम होते हैं और रंगत निखरता है. हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को इंफेक्शन से भी बचाते हैं. ऐसे में हफ्ते में दो बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से आपको फायदा हो सकता है.

करी पत्ते का इस्तेमाल

साउथ इंडिया में भड़े संख्या में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में करी पत्ता सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं. साउथ इंडिया की महिलाएं करी पत्ते को नारियल तेल में उबालकर बालों पर लगाती है. ये नुस्खा बालों को झड़ने से रोकता है, उन्हें घना बनाता है, और समय से पहले सफेद होने से बचाता है. करी पत्ते में ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को पोषण देने का काम करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.