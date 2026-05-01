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धूप से स्किन पड़ गई है काली? घर पर बनाएं नेचुरल ब्लीच, कुछ ही दिनों में चेहरे पर आएगी चमक

क्या धूप की वजह से चेहरे की रंगत डल हो गई है. चेहरे का रंग पहले से काला हो गया है. तो आप घर पर नेचुरल चीजों से ब्लीच बना सकते हैं. इस ब्लीच से आपके चेहरे पर चमक देखने को मिलेगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 01, 2026, 08:24 PM IST
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धूप से स्किन पड़ गई है काली? घर पर बनाएं नेचुरल ब्लीच, कुछ ही दिनों में चेहरे पर आएगी चमक

गर्मियों के मौसम में तेज धूप की वजह से स्किन डल हो जाती है. तेज धूप की वजह से स्किन का रंग काला पड़ गया है. चेहरे पर महंगे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. अगर आप भी स्किन टैनिंग की समस्या से परेशान हैं तो आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप घर पर नेचुरल होममेड ब्लीच बनाकर इसे चेहरे पर लगा सकती हैं जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी. 

नेचुरल ब्लीच 

आप अपनी स्किन को ब्राइट और इवेन टोन बनाने के लिए नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल कर सकती हैं. आप घर पर आसानी से ब्लीज बना सकती हैं. ब्लीच बनाने के लिए चावल का आटा, संतरे के छिलके का पाउडर, दही और आलू का रस लें.

ब्लीच बनाने का तरीका 

नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच चावल का आटा लें इसमें आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर मिला दें. इसके बाद इसमें दही और आलू का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लें. लीजिए होममेड ब्लीच बनकर तैयार है. बस अब इसे आपको स्किन पर लगाना है. 

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कैसे करें इस्तेमाल 

ये ब्लीच पूरी तरह से नेचुरल है. इस ब्लीच को आप चेहरे पर हफ्ते में 3 से 4 दिन लगा सकते हैं. ब्लीच को लगाने के लिए सबसे पहले अपना चेहरा क्लीन करें. ताकि चेहरे से मेकअप और ऑयल-डर्ट हट जाए. इसके बाद ब्लीच को चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें. 20 से 30 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. फिर चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं. 

होममेड ब्लीच के फायदे 

होममेड ब्लीच में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. नेचुरल चीजों की वजह से यह स्किन के लिए हानिकारक नहीं है. चावल का आटा डेड स्किन हटाने में मददगार है. ऑरेंज पील पाउडर स्किन को ब्राइट करने में मददगार है. दही में लैक्टि एसिड जो कि स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है. आलू का रस कालेपन को दूर करने में मददगार है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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