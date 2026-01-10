Advertisement
trendingNow13069268
Hindi Newsलाइफस्टाइलनेचुरल रोशनी डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद, स्टडी का खुलासा

नेचुरल रोशनी डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद, स्टडी का खुलासा

स्टडी के अनुसार दिन की रोशनी मेटाबॉलिक सेहत के बेहतर बनाते हैं. स्टडी के अनुसार टाइप 2 डायबटीज से परेशान लोग ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो सकता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेचुरल रोशनी डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद, स्टडी का खुलासा

एक स्टडी के मुताबिक, दिन की रोशनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे लोग बेहतर ग्लाइसेमिक कंट्रोल पा सकते हैं. स्विट्जरलैंड में जिनेवा यूनिवर्सिटी (यूएनआईजीई) और नीदरलैंड्स में मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग प्राकृतिक रोशनी में रहते थे, उनका ब्लड ग्लूकोज स्तर दिन में ज्यादा घंटों तक नॉर्मल रेंज में रहता था, और इसमें कम बदलाव होता था.

नींद का हार्मोन
इसके अलावा, उनका मेलाटोनिन लेवल – नींद का हार्मोन – शाम को थोड़ा ज्यादा था, और फैट ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हुआ. जर्नल सेल मेटाबॉलिज्म में छपी इस स्टडी ने इस डायबिटिक्स पर प्राकृतिक रोशनी के फायदेमंद असर का पहला सबूत दिया. यूएनआईजीई में एसोसिएट प्रोफेसर चार्ना डिबनेर ने कहा, "यह कई सालों से पता है कि सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी मेटाबोलिक डिसऑर्डर के बढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो पश्चिमी आबादी के बढ़ते हिस्से को प्रभावित करते हैं."

टाइप 2 डायबिटीज
स्टडी के लिए, टीम ने 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के 13 भागीदारों को शामिल किया, सभी को टाइप 2 डायबिटीज थी. उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किए गए रहने की जगहों में 4.5 दिन बिताए, जहां बड़ी खिड़कियों से प्राकृतिक या कृत्रिम रोशनी पहुंच रही थी. कम से कम चार हफ्ते के ब्रेक के बाद, वे दूसरे सत्र के लिए दूसरी रोशनी वाले माहौल में लौटे.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लड शुगर लेवल 
शरीर के मेटाबॉलिज्म में देखे गए पॉजिटिव बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, वैज्ञानिकों ने हर लाइट ट्रीटमेंट से पहले, उसके दौरान और बाद में वॉलंटियर्स के रक्त और मांसपेशियों के सैंपल लिए. उन्होंने कल्चर्ड स्केलेटल मसल सेल्स में मॉलिक्यूलर क्लॉक के रेगुलेशन को ब्लड में लिपिड, मेटाबोलाइट्स और जीन ट्रांसक्रिप्ट के साथ विश्लेषण किया. कुल मिलाकर, परिणाम साफ दिखाते हैं कि इंटरनल क्लॉक और मेटाबॉलिज्म नेचुरल लाइट से प्रभावित होते हैं. डिबनेर ने समझाया, "यह बेहतर ब्लड शुगर रेगुलेशन और ब्रेन सेंट्रल क्लॉक और ऑर्गन्स क्लॉक के बीच बेहतर समन्वय का कारण हो सकता है."

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद