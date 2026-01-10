नेचुरल रोशनी डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद, स्टडी का खुलासा

एक स्टडी के मुताबिक, दिन की रोशनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे लोग बेहतर ग्लाइसेमिक कंट्रोल पा सकते हैं. स्विट्जरलैंड में जिनेवा यूनिवर्सिटी (यूएनआईजीई) और नीदरलैंड्स में मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग प्राकृतिक रोशनी में रहते थे, उनका ब्लड ग्लूकोज स्तर दिन में ज्यादा घंटों तक नॉर्मल रेंज में रहता था, और इसमें कम बदलाव होता था.

नींद का हार्मोन

इसके अलावा, उनका मेलाटोनिन लेवल – नींद का हार्मोन – शाम को थोड़ा ज्यादा था, और फैट ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हुआ. जर्नल सेल मेटाबॉलिज्म में छपी इस स्टडी ने इस डायबिटिक्स पर प्राकृतिक रोशनी के फायदेमंद असर का पहला सबूत दिया. यूएनआईजीई में एसोसिएट प्रोफेसर चार्ना डिबनेर ने कहा, "यह कई सालों से पता है कि सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी मेटाबोलिक डिसऑर्डर के बढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो पश्चिमी आबादी के बढ़ते हिस्से को प्रभावित करते हैं."

टाइप 2 डायबिटीज

स्टडी के लिए, टीम ने 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के 13 भागीदारों को शामिल किया, सभी को टाइप 2 डायबिटीज थी. उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किए गए रहने की जगहों में 4.5 दिन बिताए, जहां बड़ी खिड़कियों से प्राकृतिक या कृत्रिम रोशनी पहुंच रही थी. कम से कम चार हफ्ते के ब्रेक के बाद, वे दूसरे सत्र के लिए दूसरी रोशनी वाले माहौल में लौटे.

ब्लड शुगर लेवल

शरीर के मेटाबॉलिज्म में देखे गए पॉजिटिव बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, वैज्ञानिकों ने हर लाइट ट्रीटमेंट से पहले, उसके दौरान और बाद में वॉलंटियर्स के रक्त और मांसपेशियों के सैंपल लिए. उन्होंने कल्चर्ड स्केलेटल मसल सेल्स में मॉलिक्यूलर क्लॉक के रेगुलेशन को ब्लड में लिपिड, मेटाबोलाइट्स और जीन ट्रांसक्रिप्ट के साथ विश्लेषण किया. कुल मिलाकर, परिणाम साफ दिखाते हैं कि इंटरनल क्लॉक और मेटाबॉलिज्म नेचुरल लाइट से प्रभावित होते हैं. डिबनेर ने समझाया, "यह बेहतर ब्लड शुगर रेगुलेशन और ब्रेन सेंट्रल क्लॉक और ऑर्गन्स क्लॉक के बीच बेहतर समन्वय का कारण हो सकता है."

