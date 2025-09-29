Kanjak Gifts: कन्याओं को क्या गिफ्ट दें? ये 4 तोहफे लेकर आपके घर से खुश होकर जाएंगे कन्याएं

Navratri Gifts for Kanya: देशभर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दौरान नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया है. इस दिन नौ छोटी-छोटी कन्याओं को प्रसाद और गिफ्ट्स दिए जाते हैं. इस दिन लोग तरह-तरह से कन्या पूजन करते हैं. कुछ लोग नौ कन्याओं को सजाते हैं, उन्हें बिन्दी, आलता लगाते हैं. कुछ उन्हें पैसे देते हैं, तो लोग उन्हें गिफ्ट्स देते हैं. अगर आप भी इस साल कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्याओं को गिफ्ट्स देना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको कन्याओं को देने के लिए तरह-तरह के गिफ्ट आइडियाज बताएंगे.

पढ़ाई से जुड़ी चीजें गिफ्ट करें

कन्या पूजा के दौरान छोटी-छोटी कन्याओं को पढ़ाई से जुड़ी चीजें गिफ्ट करना बेस्ट है. हर बच्चे के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी होता है. ऐसे में उन्हें पढ़ाई से जुड़ी चीजें गिफ्ट करना उन्हें मोटिवेट कर सकता है. इसके लिए आप रंग-बिरंगी पेंसिल, पेंट बॉक्स, पेन, ड्राइंग बुक, क्रेयॉन्य या स्टोरी बुक गिफ्ट कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सजने-संवरने की चीजें

लड़कियों को सजने-संवरने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आप छोटी-छोटी कन्याओं को ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज भी गिफ्ट कर सकते हैं. ऐसी चीजें उन्हें बहुत पसंद आती है. इसके लिए आप उन्हें हेयर क्लिप्स, बेंगल्स, हेयर बैंड, इयररिंग्स जैसी चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं. ये चीजें उनके इस्तेमाल में भी आएंगी और उन्हें बेहद पसंद भी आएंगी.

छोटी गुल्लक

आप कन्याओं को मिट्टी की छोटी गुल्लक भी गिफ्ट कर सकते हैं. मिट्टी की चीजें कन्याओं को गिफ्ट करना अच्छा होता है. इसके साथ-साथ उनके इस्तेमाल भी में आ सकता है. गुल्लक गिफ्ट करने से बच्चों को पैसे बचाने की आदत बनेगी. इस गिफ्ट के जरिए आप बच्चों को एक अच्छी आदत भी सिखाएंगे.

कपड़े

आप कन्याओं को कपड़ा भी गिफ्ट कर सकते हैं. इसके लिए आप ट्रेडिशनल कपड़ें- जैसे सूट, दुपट्टा, फ्रॉक दे सकते हैं. छोटी-छोटी कन्याओं को ऐसे कपड़े पसंद आते हैं.