कन्या पूजन में भोग के लिए जरूर बनाएं ये खास डिश, जानें कब करें कंजकों की पूजा

भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. कई जगहों पर इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, तो कुछ लोग इसे दशहरा भी कहते हैं. लोग इन नौ दिनों में माता रानी के अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं. इस दौरान कई लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग लहसुन-प्याज का सेवन छोड़ देते हैं, और कुछ लोग सेंधा नमक का ही उपयोग करते हैं. नवरात्रि के नौवें दिन बहुत से लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग लगाते हैं और कन्या पूजन करते हैं. कन्या पूजन में छोटी बच्चियों को भोजन कराकर उन्हें शगुन के रूप में उपहार दिया जाता है. मान्यता है कि कंजक पूजन करने से माता रानी अपनी कृपा बनाए रखती हैं.

क्या होता है कन्या पूजन

कन्या पूजन में छोटी बच्चियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया जाता है. कई लोग उनके पैरों में आलता लगाते हैं. इसके बाद उनकी आरती उतारकर उन्हें तिलक लगाया जाता है. फिर कन्याओं को खास भोजन कराया जाता है और शगुन के तौर पर गिफ्ट्स दिए जाते हैं. अंत में घर के सभी लोग कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करते हैं.

भोग थाली

कन्या पूजन के मौके पर भोग के लिए लगभग हर घर में काले चने, पूरी और सूजी का हलवा जरूर बनाया जाता है. इन तीन व्यंजनों के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है. इसके अलावा आप खीर, मिठाई, कस्टर्ड या आइसक्रीम जैसी डिश बनाकर भी छोटी कंजकों को खुश कर सकते हैं. कई लोग इस मौके पर कंजक की थाली भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाते हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब करें कन्या पूजन

इस साल पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर को नवमी है. 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 7 मिनट पर अष्टमी तिथि का समापन होगा, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. 1 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 2 मिनट पर नवमी तिथि समाप्त होगी. इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.