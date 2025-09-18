इस नवरात्रि कर दें घर की काया पलट! कम बजट में इन स्मार्ट तरीकों से सजाएं आशियाना
इस नवरात्रि कर दें घर की काया पलट! कम बजट में इन स्मार्ट तरीकों से सजाएं आशियाना

Navratri Home Decor Tips: नवरात्रि का त्योहार नजदीक आते ही घरों में रौनक और उत्साह का माहौल बनने लगता है. नौ दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में लोग केवल माता रानी की भक्ति का ही नहीं बल्कि घर को भी सजाते और संवारते हैं. हर कोई चाहता है कि इन नौ दिनों में उनका घर रोशनी और खुशियों से चमक उठे. आज हम आपके लिए ले कर आए हैं कुछ ऐसे नवरात्रि डेकोर टिप्स जो बजट फ्रेंडली होने के साथ ही काफी यूनिक भी हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:38 AM IST
इस नवरात्रि कर दें घर की काया पलट! कम बजट में इन स्मार्ट तरीकों से सजाएं आशियाना

Budget Friendly Festive Home Decor: दुर्गा पूजा, दशहरा या नवरात्रि, हर कोई इस नौ दिन के त्योहार को अलग-अलग नामों से जानता है, इस नौ दिनों के त्योहार में हर कोई माता की आराधना करने के साथ ही अपने घर को भी साफ सुथरा और अच्छा लुक देना चाहता है. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सजावट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. अगर आप भी यही सोचकर बजट की चिंता कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी और क्रिएटिविटी के साथ आप कम खर्च में भी इस नवरात्रि अपने घर को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं. नवरात्रि की सजावट में सबसे अहम रोल रंगों और रोशनी का होता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप कम बजट में इस नवरात्रि घर की काया पलट कर सकते हैं.

पर्दे
 नवरात्रि के मौके पर अगर आप चाहें तो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना घर में पॉजिटिव एनर्जी और फेस्टिव वाइब ला सकते हैं. सबसे पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करें, सफाई ही सजावट की पहली सीढ़ी होती है. पुराने पर्दों को आप थोड़ी क्रिएटिविटी से नया लुक दे सकते हैं. अगर नए पर्दे खरीदना महंगा लग रहा है तो पुराने पर्दों पर रिबन, लेस या रंग-बिरंगे फैब्रिक का इस्तेमाल कर उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप पुरानी साड़ियों से भी रंग-बिरंगे पर्दे बना सकते हैं.

लाइट
लाइटिंग नवरात्रि की सजावट में जान डाल देती है. महंगे लाइट सेट्स खरीदने की बजाय फेयरी लाइट्स या एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स का इस्तेमाल करें. ये लाइट्स कम दामों में बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. इन लाइट्स को आप खिड़कियों, दरवाजों, मंदिर या बालकनी में लगा सकते हैं.

fallback
 

डेकोरेटिव आइटम्स
घर की सजावट में चार चांद लगाने के लिए आप तरह-तरह के कलरफुल वॉल हैंगिंग भी लगा सकते हैं. बच्चों के साथ मिलकर आप कलरफुल पेपर से तरह-तरह के सजावट की चीजें बना सकते हैं. घर को फेस्टिव लुक देने के लिए आप घर के मेन गेट या फिर मंदिर के बाहर रंगोली भी बना सकते हैं.

एस्थेटिक लुक
आप घर में तरह-तरह के प्लांट्स भी लगा सकती हैं जिससे घर को काफी पॉजिटिव लुक मिलेगा. मिट्टी के दीये और मोमबत्तियां भी नवरात्रि की रातों को रोशन करने का किफायती तरीका हैं. आप घर में अलग- अलग जगहों पर मिट्टी के दीये लगा कर घर को काफी देसी और एस्थेटिक लुक दे सकते हैं.

